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Stunde Verspätung

Fluggast beschimpft Crew, AUA-Pilot wirft ihn raus

Ein Airbus A320 der Austrian Airlines startet vom Flughafen Wien am sonnigen Tag.
© Getty Images
Ein Austrian-Airlines-Flug von Wien nach Amsterdam hatte aus kuriosen Gründen eine Stunde Verspätung. Ein Fluggast beschimpfte die Crew, der Pilot ließ ihn nicht mitfliegen.
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Eine betroffene oe24-Leserin schildert den Vorfall: "Die Stewardessen baten den Mann, dass er sein Handgepäck woanders verstauen soll. Eine wütende Diskussion ist ausgebrochen. Wir mussten eine Stunde lang unnötig im Flugzeug sitzen."

"Ich habe zwar nicht gehört, was der Mann dann gesagt hat, aber es ist so schlimm gewesen, dass der Pilot sich weigerte, den Fluggast mitzunehmen."

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Die Chef-Stewardess und der Pilot persönlich begleiteten den Störenfried zusammen mit seiner Tochter aus dem Flieger.

"Ich muss der Crew ein Kompliment machen, sie haben das alles sehr ruhig und professionell gelöst", dennoch ärgerte sich die oe24-Leserin über die einstündige Verspätung.

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