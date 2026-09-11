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Neu eröffnet

Europas größte Kunstrasen-Halle steht in der Steiermark

Innenansicht einer modernen Sporthalle mit Kunstrasenfeld und Tribüne mit roten Sitzen.
© Instagram
Im Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten gibt es ab sofort einen neuen Ort für Bewegung: Europas größte Indoor-Kunstrasenhalle feierte ihre Eröffnung.
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Die Eröffnung der neuen „Hall of Ball" ging am Donnerstag über die Bühne. Damit steht einer sportlichen Zukunft nichts mehr im Wege, denn die Anlage ermöglicht ab sofort ganzjährig professionellen Sport – vollkommen unabhängig vom aktuellen Wetter.

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Riesige Fläche für Sportler

Das Spielfeld der Halle misst insgesamt 90x60 Meter und bietet damit reichlich Platz für unterschiedlichste Aktivitäten. Ein großer Vorteil der Anlage ist ihre Flexibilität: Das gesamte Areal lässt sich je nach Bedarf mühelos aufteilen.

Vielfältige Nutzung der Halle

Dadurch lässt sich die Fläche für extrem viele verschiedene Sportarten nutzen. Egal ob klassischer Fußball, Rugby oder unterhaltsames Bubble Soccer – die neue Sportstätte ist für zahlreiche Disziplinen bestens gerüstet.

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