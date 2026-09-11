Europas größte Kunstrasen-Halle steht in der Steiermark

Im Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten gibt es ab sofort einen neuen Ort für Bewegung: Europas größte Indoor-Kunstrasenhalle feierte ihre Eröffnung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Eröffnung der neuen „Hall of Ball" ging am Donnerstag über die Bühne. Damit steht einer sportlichen Zukunft nichts mehr im Wege, denn die Anlage ermöglicht ab sofort ganzjährig professionellen Sport – vollkommen unabhängig vom aktuellen Wetter.

Riesige Fläche für Sportler

Das Spielfeld der Halle misst insgesamt 90x60 Meter und bietet damit reichlich Platz für unterschiedlichste Aktivitäten. Ein großer Vorteil der Anlage ist ihre Flexibilität: Das gesamte Areal lässt sich je nach Bedarf mühelos aufteilen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Vielfältige Nutzung der Halle

Dadurch lässt sich die Fläche für extrem viele verschiedene Sportarten nutzen. Egal ob klassischer Fußball, Rugby oder unterhaltsames Bubble Soccer – die neue Sportstätte ist für zahlreiche Disziplinen bestens gerüstet.