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Düstere Prognose

Regenwalze! Erst dann wird's wieder schön

Fußgänger mit Regenschirmen gehen im Regen über den Graben in Wien, Peterskirche im Hintergrund.
© Getty Images
Ein wechselhaftes Wetter bestimmt die kommenden Tage in Österreich. Nach regnerischen Stunden lockert es schrittweise auf, bevor am Wochenende wieder mehr Sonne zu erwarten ist.
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Aus dichten Wolken regnet es am Vormittag anhaltend. Tagsüber werden die trockenen Phasen jedoch rasch mehr, während es erst zum Abend hin auflockert. Dazu legt der Nordwestwind zu und wird lebhaft, bei einem Höchstwert um 18 Grad.

Mix am Samstag

Eine Mischung aus sonnigen und bewölkten Abschnitten stellt sich ein. Die meiste Zeit des Tages bleibt es trocken, wobei am Nachmittag ein kurzer Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen ist. Bei mäßigem Nordwestwind liegt die höchste Temperatur bei rund 21 Grad.

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Sonniger Sonntag

Überwiegend sonnig und wahrscheinlich durchwegs trocken präsentiert sich der folgend Tag. Dazu weht eher leichter Wind, vorwiegend aus Nordwest. Nach einem kühlen Start werden am Nachmittag bis zu 23 Grad erreicht.

Ausblick auf die kommenden Tage

Am Montag zeigt sich das Wetter wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern sowie auflebendem Nordwestwind bei Höchsttemperaturen um 23 Grad.

Sonne setzt sich schrittweise durch

Am Dienstag gibt es voraussichtlich viel Sonnenschein und nur wenig Wind. Am Nachmittag wird es zudem recht warm mit einem Höchstwert von 24 oder 25 Grad.

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