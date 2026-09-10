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Auf Ausbildungsflug

Paragleiter kollidierten in der Luft - Sturz auf Hausdach

Paragleiter
© Getty Images (Symbolbild)
Ein 46-jähriger Deutscher und eine 30-jährige Landsfrau sind am Donnerstag beim Paragleiten in Neustift im Stubaital in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Zuge eines Ausbildungsflugs in der Luft kollidiert.
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Beide Schirme verhedderten sich ineinander, die Paragleiter zogen den Rettungsschirm. Die Frau stürzte auf ein Hausdach ab und wurde leicht verletzt. Der Mann kam mit seinem Gleitschirm über die Dachkante des Hauses hinaus und hing rund zwei Meter über dem Boden.

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Er blieb unverletzt, berichtete die Polizei am Abend. Der Pilot wurde durch Ersthelfer vom Gleitschirm befreit. Die 30-Jährige indes wurde nach der Erstversorgung von der Feuerwehr Neustift mit einer Drehleiter geborgen und der Rettung übergeben. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.

Der Ausbildungsflug der beiden waren nach Angaben der Exekutive von zwei Fluglehrern überwacht worden. Im Verlauf des Fluges teilte einer der Fluglehrer dem Mann per Funk mit, dass dieser unter Anweisung des Lehrers ein bestimmtes Flugmanöver fliegen solle. Als der 46-Jährige das Manöver umsetzte, kam ihm die andere Pilotin immer näher, bis es schließlich zu der Kollision der beiden kam.

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