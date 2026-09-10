Spritztour nach Wien: Jugendgang klaute Tuktuk und Mopeds

Die Fahrzeugbesitzer hoffen darauf, dass die Beteiligten bald geschnappt werden.

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Wien/NÖ. Wilde Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag in Langenzersdorf ab: Eine Gruppe Jugendlicher soll mindestens zweimal zugeschlagen haben – zunächst bei einem E-Roller, wenig später bei einem auffälligen blauen Tuktuk. Mit dem Gefährt ging es schließlich sogar bis nach Wien.

Kurz nach 16 Uhr geriet zunächst der E-Roller der Familie F. ins Visier der Bande. "Mein Mann und ich waren gerade zu Hause, als die Jugendlichen zuschlugen", so Sandra F. zu oe24.

Besonders dreist: Obwohl der Roller ohne Akku und mit Lenkradsperre vor dem Haus abgestellt war, sollen die Unbekannten versucht haben, das Zweirad mithilfe eines weiteren Fahrzeugs wegzubewegen. "Mein Mann ist ihnen noch nachgelaufen, aber leider konnten wir sie nicht mehr aufhalten", so F. weiter.

Das Ende der Flucht kam wenig später: Der geklaute Roller wurde in der Nähe wieder entdeckt – allerdings völlig beschädigt. Mitgenommen hatten die Täter unter anderem eine Guess-Jacke und einen Helm. Doch damit war der Beutezug offenbar noch lange nicht vorbei.

Mit Tuktuk und weiteren Mopeds bis nach Wien

Nur kurze Zeit später soll sich die Bande das nächste Fahrzeug geschnappt haben. Diesmal fiel ihre Wahl auf ein blaues Tuktuk von Peter K. "Sie klauten mir mein Tuktuk am Parkplatz meiner Arbeit", so der entsetzte Besitzer.

Mit dem auffälligen Gefährt und weiteren Mopeds - auch diese dürften gestohlen worden sein - machten sich die Jugendlichen anschließend in Richtung Wien davon. Rund acht Kilometer sollen sie zurückgelegt haben, ehe sie das Tuktuk schließlich in Wien-Floridsdorf zurückließen.

In der Mitterhofergasse ließen sie das blaue Gefährt vor einem Supermarkt stehen und machten sich aus dem Staub. Dort in der Nähe wurde auch ein weiteres Moped im Gebüsch gefunden.

© zVG./Facebook

"Auch mein Tuktuk ist völlig beschädigt. Es wird sich nicht lohnen, es reparieren zu lassen", so der verärgerte Besitzer. Für Peter K. bleibt nun vor allem die Hoffnung, dass die Verantwortlichen bald ausgeforscht werden. Er hoffe nun, dass die Verantwortlichen gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden.

Von den Jugendlichen fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anzeigen wurden bereits erstattet.