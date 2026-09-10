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"Falsche Polizisten" geschnappt: Duo in Haft

Die beiden Beschuldigen sollen sich als Polizisten ausgegeben haben.
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Das Duo hatte am Tag vor der Festnahme eine 87-Jährige ausgenommen.
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Eine 46-Jährige und ein 24-Jähriger sind am Dienstag in der Rauchgasse in Wien-Meidling wegen Betrugsverdachts festgenommen worden. Die beiden sollen sich als Polizisten ausgegeben, mit dieser Masche insgesamt einen Betrag in fünfstelliger Höhe erbeutet und noch am Tag vor ihrer Festnahme Bargeld von einer 87-jährigen Pensionistin übernommen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

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Zuvor war das Duo bereits von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) observiert worden, sagte eine Sprecherin. Am Dienstag in der Früh versuchte die Serbin schließlich erneut, von der Frau als angebliche Polizistin Geld abzuholen.

Der Österreicher fungierte dabei als Lenker des Fahrzeuges. Die Beamten schritten jedoch rechtzeitig ein und nahmen die Verdächtige und ihren Komplizen letztlich fest.

Bei ihnen wurde im Zuge einer Durchsuchung ein gefälschter Polizeiausweis zusammen mit einem Bargeldbetrag von 6.000 Euro sichergestellt. Die Beschuldigten wurden in eine Justizanstalt gebracht.

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