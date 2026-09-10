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Drei Mal so schnell

Mit 102 statt 30 km/h durch Wien: Raser gefasst

Bei einer Schwerpunktaktion wurde der Extrem-Raser gestoppt.
© APA
Nun wird der Entzug des Führerscheins geprüft und auch eine Beschlagnahmung des Pkws.
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Bei einer Schwerpunktkontrolle der Wiener Landesverkehrsabteilung ging der Polizei ein besonders schneller Autofahrer ins Netz. In der Leberstraße wurde der Pkw Donnerstagmittag mit einem mobilen Radarmessfahrzeug erfasst – und das Tempo war deutlich über dem erlaubten Limit.

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Mehr als dreimal so schnell

Erlaubt waren an der Stelle lediglich 30 km/h. bDer Lenker war jedoch mit rund 102 km/h unterwegs. Damit überschritt er die zulässige Geschwindigkeit um 72 km/h und fuhr mehr als dreimal so schnell wie erlaubt. Für den Fahrer könnten die Folgen deshalb erheblich sein.

Führerschein in Gefahr

Nun droht dem Lenker ein Führerscheinentzugsverfahren. Auch eine Beschlagnahme des Fahrzeugs kommt als mögliche Konsequenz infrage. Der Fall zeigt einmal mehr, wie teuer extremes Rasen für Autofahrer werden kann.

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