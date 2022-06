Shakira nach Panikattacke ins Spital gebracht

Die kolumbianische Sängerin hat Berichten zufolge im Rahmen ihrer Liebeskrise mit dem Fußballspieler Gerard Piqué eine Panikattacke erlitten.

Laut "¡HOLA!" haben sich die dramatischen Ereignisse am vergangenen Samstag ereignet, nachdem Pique aus Cannes zurückgekehrt war. Shakira wurde demnach laut Augenzeugen mit Pique an ihrer Seite hemmungslos weinend vor ihrem Haus gesichtet. Anschließend sei die Kolumbianerin mit einem Krankwagen zur Behandlung in das Teknon-Spital in Barcelona gebracht worden. Piqué und Shakiras Mutter Nidia del Carmen Ripoll seien dem Krankenwagen mit dem Auto gefolgt.

Liebeskrise

Wie mehrere spanische Medien berichteten, soll sich Sängerin Shakira von Gerard Pique getrennt haben. Der 35-Jährige soll derzeit in einer Junggesellenwohnung leben. Er wurde zuletzt immer häufiger in Nachtclubs gesichtet. Einige Medien berichteten auch über eine angebliche Affäre des Katalanen.

Die beiden hatten sich 2010 bei der Fußball-Meisterschaft in Südafrika kennengelernt – seit 2011 sind sie offiziell ein Paar. Zusammen haben die Sängerin und der spanische Nationalspieler zwei Kinder.