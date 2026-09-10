Drogen im Gepäck
Flucht vor Grenzkontrolle endet mit schwerem Crash
Stmk. Dramatische Szenen auf der A9 bei Spielfeld: Ein Pkw-Lenker (30) wollte am Mittwochvormittag einer Grenzkontrolle entkommen und raste in Richtung Graz davon. Kurz darauf kam es zum folgenschweren Unfall. Der Wagen krachte gegen eine Betonleitwand. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wurden schwer verletzt.
Zwei Verletzte nach Unfall
Der Vorfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr, nachdem der Mann aus dem Bezirk Leibnitz aus Slowenien nach Österreich eingereist war. Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Bei der Ausfahrt Spielfeld verlor der Lenker schließlich die Kontrolle über den Wagen. Der Beifahrer versuchte nach dem Crash noch zu Fuß zu flüchten, musste wegen seiner schweren Verletzungen aber aufgeben. Beide Männer wurden festgenommen. Der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht, der Beifahrer kam ins LKH Südweststeiermark nach Wagna. Die A9 musste vorübergehend gesperrt werden.
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Drogen im Fahrzeug entdeckt
Bei der anschließenden Kontrolle machten die Ermittler einen weiteren brisanten Fund: Im Fahrzeug wurde eine größere Menge Drogen entdeckt. Ob die Drogen der Grund für die Flucht waren, ist noch offen. Beim Lenker wurde eine Blutabnahme angeordnet. Die Autobahnpolizei Graz-West und das Landeskriminalamt Steiermark untersuchen nun die Hintergründe.
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