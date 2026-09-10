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Brutale Abkühlung

Jetzt trifft uns die Kaltfront mit voller Wucht

Person mit buntem Regenschirm im Vordergrund, weitere Personen mit Schirmen im Regen im Hintergrund.
© Getty Images
Nach Hitze und Gewittern kühlt es am Donnerstag in Österreich spürbar ab. Statt hochsommerlicher Werte werden meist nur noch 17 bis 23 Grad erreicht.
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Wer am morgendlichen Weg aus dem Haus ist, spürt die Abkühlung im Vergleich zum Vortag direkt. Der Tag beginnt verbreitet mit dichten Wolken, und am Vormittag regnet es stellenweise. Im Laufe des Tages zeigt sich ein klares Nord-Süd-Gefälle. Von Vorarlberg und Tirol über Oberösterreich bis ins Nordburgenland lockert die Bewölkung immer mehr auf, sodass die Sonne häufiger zum Vorschein kommt.

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Wolken und Regen im Süden

Deutlich hartnäckiger bleiben die Wolken im Süden und Südosten. Vor allem in Teilen Kärntens und der Steiermark ist es länger trüb und zeitweise nass. Der Wind bläst überwiegend schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. In Niederösterreich sowie im Nordburgenland kann er in den Morgenstunden noch kräftiger auffrischen.

Spürbarer Rückgang der Temperaturen

Die Veränderung beim Wetter zeigt sich stark an den Thermometern. Frühwerte liegen zwischen acht und 16 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 17 bis maximal 23 Grad. Am Mittwoch wurden im Osten des Landes noch bis zu 33 Grad gemessen.

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