Football ist zurück
Comeback! Champion Seattle gewinnt NFL-Auftakt
Der amtierende Champion drehte in der Neuauflage der Super Bowl LX gegen die New England Patriots einen 0:10-Rückstand noch in ein 13:10. Dabei überstanden die Seahawks auch den bitteren Ausfall von Star-Quarterback Sam Darnold, der sich gleich im ersten Drive an der Hüfte verletzte und den Rest der Partie verpasste.
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Den Unterschied im Lumen Field machte die in der zweiten Hälfte deutlich verbesserte Verteidigung der Gastgeber, die Patriots-Spielmacher Drake Maye im Schlussviertel gleich dreimal den Ball abnahm und damit ihre Dominanz aus dem einseitigen Endspiel im Februar (29:13) fortsetzte. Für New England endete die Partie gleich doppelt bitter.
Superstar A.J. Brown verletzte sich bei seinem Debüt am Knöchel. Eine genaue Diagnose stand beim Wide Receiver wie bei Darnold unmittelbar nach dem Spiel noch aus.
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