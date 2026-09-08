2:1-Sieg im Bernabeu: Real Madrid biegt Inter Mailand

Auftaktsieg im Bernabeu! Real Madrid setzt sich zum Start der Champions-League-Ligaphase mit 2:1 gegen Inter Mailand durch. Die Madrilenen nutzten die Patzer der Gäste eiskalt aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Spitzenfußball im Santiago Bernabeu: Real Madrid hat das Topspiel des ersten Spieltags der Champions League für sich entschieden. Die Mannschaft von Cheftrainer José Mourinho bezwang den italienischen Meister Inter Mailand in einer hochklassigen und abwechslungsreichen Partie knapp mit 2:1 (2:0). Trotz einer statistisch überlegenen Leistung der Mailänder Gästemannschaft sicherten sich die Königlichen vor heimischer Kulisse die ersten drei Punkte der neuen Königsklassen-Saison.

Mailand vergibt Chancen – Mbappe und Valverde schlagen zu

Die Italiener erwischten den mutigeren Start, doch die Tore erzielte das Heimteam. In der 14. Spielminute nutzte Brahim Diaz einen Ballverlust von Yann Aurel Bisseck und bediente Kylian Mbappe, der aus 16 Metern flach zur 1:0-Führung vollendete. Nur neun Minuten später leistete sich Inter-Keeper Yann Sommer einen verhängnisvollen Aussetzer im eigenen Fünfmeterraum: Fede Valverde spritzte dazwischen und lenkte den Ball zum 2:0 ins Netz (23.). Mailand drückte in der Folge vehement, scheiterte vor der Pause durch Curtis Jones jedoch am Aluminium (36.).

Spannung in der Schlussphase nach Anschlusstreffer durch Carlos Augusto

Nach dem Seitenwechsel erfing sich das Spielgeschehen weiter in hohem Tempo. Während Jude Bellingham (58.) sowie erneut Mbappe (67.) Top-Chancen auf die endgültige Entscheidung liegen ließen, brachte Carlos Augusto die Nerazzurri nach Vorarbeit von Lautaro Martinez in der 77. Minute auf 1:2 heran. In einer turbulenten Schlussphase warf Mailand alles nach vorne, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten Real-Schlussmann Thibaut Courtois.