Absolutes Kane-Beben bei Bayern! Dreesen enthüllt Geheimpakt

Die Anzeichen für eine langfristige Verlängerung von Harry Kanes Vertrag beim FC Bayern München verdichten sich immer weiter. Obwohl das offizielle neue Arbeitspapier noch nicht unterschrieben ist, arbeiten beide Seiten ohne jeglichen Zeitdruck an einer gemeinsamen, erfolgreichen Zukunft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dass die Unterschrift unter dem neuen Vertrag des englischen Nationalspielers noch aussteht, sorgt in der Chefetage an der Säbener Straße keineswegs für schlaflose Nächte. Der aktuelle Kontrakt des Ausnahmestürmers läuft ohnehin noch bis zum Sommer 2027, was dem Verein eine hervorragende Verhandlungsposition sichert. FC-Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte am Sonntag in der bekannten Sport-Talkshow "Doppelpass" demonstrativ die absolute Gelassenheit des Vereins.

Laut Dreesen gibt es in dieser Angelegenheit schlichtweg keinen Grund zur Eile. "Wenn man keinen Stress hat, dann macht man das eine Woche später", erklärte der Funktionär ganz entspannt. Zudem verriet er den wahren Grund, warum die Verhandlungen im Sommer vorübergehend auf Eis gelegt wurden: Der englische Torjäger wollte sich in der wohlverdienten Sommerpause voll und ganz auf die Vorbereitung zur anstehenden Weltmeisterschaft konzentrieren. Diese Priorisierung stieß bei den Verantwortlichen auf volles Verständnis.

Die Vertragslaufzeit als verbleibende Formsache

Obwohl sich die beiden Parteien im Grunde einig sind, müssen im Hintergrund noch einige vertragliche Details präzise ausformuliert werden. Auf die konkrete Frage der Journalisten, ob die genaue Laufzeit des neuen Kontrakts derzeit noch Gegenstand der laufenden Verhandlungen sei, hielt sich der Bayern-Boss jedoch bedeckt. Dreesen bezeichnete diesen Punkt als eine der vielen "Kleinigkeiten", über die er in der Öffentlichkeit nicht im Detail sprechen wolle.

Tatsächlich ist die Frage der Laufzeit bei einem Spieler im fortgeschrittenen Profialter ein durchaus sensibler Faktor für jeden Spitzenklub. Doch bei Harry Kane scheinen die Bedenken unbegründet zu sein.

Die wichtigsten Aspekte zur sportlichen Zukunft des Stürmers:

Keine Angst vor Leistungsabfall: Auch der ehemalige Bayern-Kicker und SPORT1-Experte Stefan Effenberg brach eine Lanze für den Angreifer: "Alter darf kein Argument sein, wenn du diese Qualität hast."

Auch der ehemalige Bayern-Kicker und SPORT1-Experte Stefan Effenberg brach eine Lanze für den Angreifer: "Alter darf kein Argument sein, wenn du diese Qualität hast." Enorme Selbstreflexion: Aus dem engsten Umfeld des Spielers ist zu hören, dass Kane selbst den perfekten Zeitpunkt erkennen würde, wenn er den enormen physischen Anforderungen beim deutschen Rekordmeister nicht mehr gewachsen ist.

Aus dem engsten Umfeld des Spielers ist zu hören, dass Kane selbst den perfekten Zeitpunkt erkennen würde, wenn er den enormen physischen Anforderungen beim deutschen Rekordmeister nicht mehr gewachsen ist. Kein Aussitzen des Vertrags: Kane plant demnach keineswegs, seine Karriere in München um jeden Preis künstlich in die Länge zu ziehen, wenn die Leistung am Platz nicht mehr stimmt.

Der langfristige Masterplan der Familie Kane

Dass der Ausnahmestürmer im Weltfußball noch einiges vorhat, sickerte ebenfalls durch. Nach Aussagen von Jan-Christian Dreesen plant der Stürmer gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder, die ihn auch in geschäftlichen Dingen beraten, eine deutlich längere Laufbahn auf absolutem Top-Niveau. "Sowohl Harry als auch Vater und Bruder planen eigentlich länger als drei Jahre. Von daher: Die haben eine längere Karriere vor", verriet der Vorstandschef der Münchner.

Auch der Torjäger selbst ließ nach dem jüngsten Bundesliga-Erfolg gegen den VfB Stuttgart durchblicken, dass sein nächster Vertrag bei den Bayern nicht zwangsläufig das Ende seiner gesamten Profilaufbahn bedeuten muss. Die Verhandlungen zwischen dem Klub und der Spielerseite laufen harmonisch und sollen bereits in den kommenden Wochen intensiv fortgesetzt werden, um bald Nägel mit Köpfen zu machen.

Lockruf der MLS statt Wüsten-Millionen in Saudi-Arabien

Interessante Details gibt es auch über die Zeit nach dem FC Bayern. Wie aus Insider-Kreisen berichtet wird, ist eine Verlängerung in München zwar fest in Kanes langfristiger Lebensplanung verankert, doch das spätere Karriere-Ende soll jenseits des Atlantiks stattfinden. Anstelle eines Wechsels in die astronomisch dotierte saudische Liga zieht es den Engländer perspektivisch eher in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS).

Die USA gelten als das absolute Wunschziel für den Spätherbst seiner Karriere. Der Stürmer gilt als leidenschaftlicher Fan des US-Bundesstaates Florida und der nahegelegenen Bahamas, wo er seit vielen Jahren regelmäßig mit seiner Familie den Urlaub verbringt. Ein späterer Wechsel in die amerikanische Liga würde somit perfekt in das Lebenskonzept der Familie passen. Für den FC Bayern steht vorerst jedoch fest: Der absolute Fokus des Stürmers liegt weiterhin voll auf München, wo er in den kommenden Jahren um die begehrtesten Titel Europas mitspielen will.