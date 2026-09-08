Sky, ORF & Canal+?
So sehen Sie die Champions League im TV
Endlich wieder Champions-League-Abende! Mit dem Duell zwischen AEK Athen und dem LASK fällt am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Livetiker ) der Startschuss zur neuen Saison. Bis zum großen Finale am 5. Juni 2027 im Madrider Estadio Metropolitano warten unzählige Fußball-Kracher. Doch wer wirklich alles live sehen will, braucht in Österreich wieder zwei Abos: Sky und Canal+.
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Zum Auftakt ist die Sache noch angenehm unkompliziert. Der komplette Dienstag gehört Sky. Alle Spiele sind sowohl einzeln als auch in der Konferenz zu sehen. Für heimische Fans besonders wichtig: Der LASK eröffnet seine Königsklassen-Reise um 18.45 Uhr in Athen.
Der CL-Mittwoch
Am Mittwoch wird es kniffliger. Canal+ besitzt den sogenannten "First Pick" und darf sich pro Spieltag ein Topspiel exklusiv sichern. Diese Partie ist anschließend auch bei Sky nicht zu sehen – weder komplett noch in der Konferenz. Zum Auftakt hat sich Canal+ für den Kracher Liverpool gegen Atletico Madrid entschieden. Alle übrigen Mittwochsspiele laufen bei Sky.
Und auch bei den Zusammenfassungen hat Canal+ die Nase vorn. Die Highlight-Sendung mit den wichtigsten Szenen aller Partien läuft exklusiv dort – allerdings gemeinsam mit dem ORF produziert. Zum Saisonstart geht die Sendung bereits am Donnerstag, 10. September, um 23 Uhr auf Sendung. Durch den Fußballabend führen Elisabeth Gamauf (Canal+) und Rainer Pariasek (ORF), als Experten sind Georg Teigl und Peter Stöger dabei. Ab dem zweiten Spieltag wandert die Sendung wieder auf den Mittwoch.
Königlicher Ausnahme-Donnerstag
Eine Besonderheit gibt es gleich zum Auftakt: Statt wie gewohnt Europa- und Conference League steht am Donnerstag noch einmal Champions League auf dem Programm. Die 18 Spiele des ersten Spieltags werden ausnahmsweise auf drei Tage verteilt – jeweils sechs Partien am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die sechs Donnerstag-Spiele sind allesamt bei Sky zu sehen.
Kurz gesagt: Wer die Königsklasse in Österreich komplett erleben will, kommt auch heuer an Sky UND Canal+ nicht vorbei.
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