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Modric setzt mit 41 Jahren Nationalteam-Karriere fort

Kroatischer Fußballspieler im blauen Trikot mit Kapitänsbinde auf dem Spielfeld.
© ISI Photos via Getty Images
Luka Modric spielt auch mit 41 Jahren weiter für Kroatiens Fußball-Nationalteam.
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Der Mittelfeldmann von AC Milan zählt zum Kader des neuen Teamchefs Slaven Bilic für die anstehenden Nations-League-Spiele. "Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz extrem wichtig. Ich musste ihn nicht überzeugen - er brennt für Kroatien und die Nationalmannschaft, daher ist es eine Win-win-Situation", sagte Bilic am Montag.

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Modric, der am Mittwoch 41 Jahre alt wird, hatte im Juli seinen Vertrag in Mailand bis 2027 verlängert, nachdem er mit der Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bereits im Sechzehntelfinale ausgeschieden war. "Die besten Spieler spielen für das Nationalteam - das ist das einzige Kriterium", erklärte Bilic.

Modric als Teilzeitkraft

Zugleich stellte der Coach klar, dass sein Mittelfeldstratege nur als Teilzeitkraft vorgesehen ist. "Er wird nicht alle vier Spiele bestreiten. Er wird in einem Tempo spielen, das ihm und uns passt, ähnlich seinem Rhythmus bei Milan. Das müssen wir respektieren, und es ist das Beste für alle. Über seine Rolle abseits des Platzes zu diskutieren - das ist unnötig", sagte Bilic.

Kroatien spielt in der Gruppe A3 zum Auftakt am 26. September in Tschechien. Drei Tage später tritt die Auswahl bei Weltmeister Spanien an. Anschließend folgen die Heimspiele gegen England und Spanien.

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