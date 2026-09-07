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gegen Villarreal

CL-Auftakt für Sabitzer und Chukwuemeka

SR
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Regionalliga West: Borussia Dortmund II - 1.FC Köln II, 07.08.2026 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund, 20 bei der offiziellen Vorstellung der Kader für die Saison 2026/27. Regionalliga West: Borussia Dortmund II - 1.FC Köln II, Rote Erde, Dortmund 07.08.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi video. *** Regionalliga West: Borussia Dortmund II vs. 1. FC Köln II, August 7, 2026. Marcel Sabitzer of Borussia Dortmund, age 20, at the official presentation of the rosters for the 202627 season. Regionalliga West: Borussia Dortmund II vs. 1. FC Köln II, Rote Erde, Dortmund, August 7, 2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Buriakovx
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Am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison empfängt Borussia Dortmund den spanischen Klub FC Villarreal. Zwei Österreicher starten damit ins internationale Geschäft.
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Für Borussia Dortmund startet die Champions League morgen Abend (21 Uhr/live auf Sky) gegen den FC Villarreal. Nach dem gelungenen Bundesliga-Auftakt peilt Borussia Dortmund nun auch in der Champions League einen Einstand nach Maß an.

Den Schwung aus dem dramatischen Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim, bei dem die Westfalen nach einer packenden Aufholjagd einen 3:2-Auswärtssieg feierten, will das Team von Niko Kovač nun mit auf die europäische Bühne nehmen.

Sabitzer und Chukwuemeka hoffen auf Startelf

Für die beiden Österreicher im Kader Dortmunds beginnt somit auch das internationale Geschäft. Jedoch verlief die Saison bisher nicht wie gewünscht für Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka. Lange galten die beiden als potenzielle Abgangskandidaten bei den Dortmundern. Schlussendlich wurden jedoch beide gehalten – auf eine Menge Spielzeit kommen sie allerdings nicht.

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Während Sabitzer in der Bundesliga zumindest zweimal eingewechselt wurde und im Pokal von Anfang an ran durfte, stehen bei Chukwuemeka noch null Bundesliga-Minuten zu Buche.

Ob Trainer Niko Kovač sich also ausgerechnet in der Champions League dafür entscheidet, einen der beiden in die Startelf zu stellen, ist zu bezweifeln. Vielleicht können sie jedoch den entscheidenden Akzent von der Bank setzen und sich für mehr Spielzeit bewerben.

Villarreal braucht Erfolgserlebnis

Villarreal erwischte im Vergleich zu den Borussen keinen optimalen Saisonstart und wollen gegen Dortmund im Signal-Iduna-Park ihren ersten Pflichtspielsieg der Saison feiern.

In der Liga konnte man noch keines seiner vier Spiele gewinnen und steht aktuell mit nur zwei Punkten auf Tabellenplatz 16 der LaLiga. Ein Auswärtssieg in Dortmund dürfte somit alles andere als leicht werden.

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