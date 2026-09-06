2:1 gegen Chelsea
Derby-Sieg! Arsenal weiter meisterlich
Der Titelverteidiger gewann daheim gegen den Londoner Stadtrivalen 2:1 und hält damit als einziges Team neben Vizemeister Manchester City, der aufgrund der höheren Anzahl von erzielten Toren voranliegt, nach drei Runden bei neun Punkten. Chelsea ging durch Morgan Rogers in Führung (2.), den "Gunners" gelang aber dank Kai Havertz (25.) und Martin Ödegaard (50.) die Wende.
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Davor war Manchester United bei Everton durch ein Gegentor in der 96. Minute nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Die "Red Devils" haben dadurch erst vier Zähler auf dem Konto.
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