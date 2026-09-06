Berlin
Wackelt jetzt Kanzler Merz? CDU äußert sich
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Auf Bundesebene stehen nach Angaben von CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann keine Diskussionen über CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz an.
Erstes Statement von Sven Schulze
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Keine Debatte auf Bundesebene
Das habe "überhaupt nicht zur Debatte gestanden", sagte Hoppermann in der ARD. Damit gibt es auf Bundesebene nach ihren Angaben keinerlei Führungssuche oder Debatten über den Parteivorsitzenden.
Wahl-Beben: AfD verdoppelt sich auf 44,5 %
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Absage an Kooperation in Magdeburg
Zudem bezog die Generalsekretärin Stellung zu künftigen Bündnissen auf Landesebene. Die neue CDU-Fraktion in Magdeburg werde nicht mit der AfD zusammenarbeiten.
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