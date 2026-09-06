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Das sagt der AfD-Sieger Siegmund

Mehrere Personen stehen auf einer Bühne, deutsche Fahnen sind im Vordergrund sichtbar.
© Getty Images
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund feiert das Ergebnis seiner Partei in Sachsen-Anhalt. Er betont, man habe Geschichte geschrieben, und schließt eine Koalition überraschend nicht mehr aus.
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AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund feiert das starke Ergebnis seiner Partei. Auf die Frage in der ARD, ob er nun Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werde, erklärte er: "Diese Frage lässt sich jetzt um 18 Uhr nicht beantworten."

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Erstes Statement von Ulrich Siegmund

© ARD

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Siegmund spricht von historischem Erfolg

Siegmund betonte weiter: "Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben." Aus seiner Sicht haben die Menschen mit ihrem Votum ein "ganz klares politisches Zeichen" gesetzt.

Forderung nach einer politischen Wende

Laut dem Politiker brauche es deutliche Veränderungen im Land. Siegmund stellte klar: "Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land."

Handreichung an mögliche Koalitionspartner

Auch nach der Wahl werde er "allen Kräften die Hand ausstrecken", die mit der AfD eine "grundsätzliche politische Kehrtwende" herbeiführen wollten. Das bedeutet, dass er eine Koalition nicht mehr ausschließt.

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