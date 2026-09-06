Salzburg spaziert mit 3:0 ins Cup-Achtelfinale

Titelmitfavorit Salzburg, Hartberg und der GAK sind am Sonntag ins ÖFB-Cup-Achtelfinale eingezogen.

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Die "Bullen" legten beim 3:0 (2:0) in St. Pölten einen seriösen Auftritt ohne großen Glanz hin. Den höchsten Sieg des Tages feierte Hartberg beim 4:0 (4:0) bei Vorwärts Steyr. Der GAK setzte sich in Kitzbühel 2:0 (1:0) durch. Am spannendsten machte es der WAC, der in Parndorf nach einem 1:1 in die Verlängerung musste.

Salzburgs Rotationself - im Vergleich zum 5:1 gegen Rapid standen sieben neue Akteure in der Startelf - erfüllte gegen die schwach in die 2. Liga gestarteten St. Pöltener die Pflicht. Zwar benötigte die Elf von Danny Röhl zunächst Glück, als Leomend Krasniqi die Latte traf. Praktisch im Gegenzug war aber Haris Tabakovic zur Stelle. Der Mittelstürmer erzielte im neunten Einsatz für Salzburg sein neuntes Tor (23.).

Der SKN hielt im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen, die größere Klasse jedoch zeigte sich im Abschluss. Ein verunglückter Kopfball Niklas Szerencsis wurde zur Steilvorlage für Aboubacar Camara, der im Laufduell seinen Gegenspieler abschüttelte und auf 2:0 stellte (33.). Der Entscheidung ging dann ebenfalls eine verpasste SKN-Chance voraus: Christian Früchtl parierte gegen Luis Hartwig, während auf der Gegenseite Bartosz Mazurek einen Abpraller zum 3:0-Endstand verwertete (50.).

Hartberg ungefährdet

Der GAK ging in Kitzbühel bereits in der 3. Minute durch Alexander Hofleitner in Führung, verabsäumte es dann aber nachzulegen. Yannick Oberleitner gelang beim Tiroler Drittligisten erst in Minute 77 das 2:0. Hartberg hingegen war in Steyr völlig ungefährdet. Mit einem Doppelschlag durch Tobias Kainz (15.) und Angelo Gattermayer (18.) stellten die Steirer die Weichen auf Sieg. Marco Hoffmann mit seinem bewerbübergreifend bereits vierten Saisontor (30.) und Magnus Dalpiaz (41.) machten schon vor der Pause alles klar.