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0:0! Bayern patzt bei Aufsteiger Schalke

Ein Schalke-Spieler mit Ball wird von einem Bayern-Spieler während eines Fußballspiels verfolgt.
© GEPA pictures
Erster Bayern-Patzer in der Saison! Die Münchner kamen nicht über ein 0:0 im Traditionsduell mit Aufsteiger Schalke 04 hinaus.
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Schalke hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen die Bayern ein 0:0 erkämpft.

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Damit verpasste der Meister gegen den von Miron Muslic gecoachten Aufsteiger den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Außerdem gewann Elversberg 4:3 in Gladbach und steht nach zwei Runden mit sechs Punkten ganz vorne. Ebenfalls makellos sind Freiburg nach einem 1:0 in Paderborn sowie Dortmund, das bei Hoffenheim ein 0:2 in ein 3:2 verwandelte. Leipzig verlor bei Werder Bremen 1:3.

Die Bayern waren während der gesamten Partie drückend überlegen, schafften es aber nicht, den Abwehrriegel der aufopfernd kämpfenden Gastgeber zu knacken. Muslic tauschte in der 74. Minute Maximilian Wöber für Dejan Ljubicic ein. Bei den Münchnern spielte Konrad Laimer durch.

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