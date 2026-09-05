LASK, Sturm und Lustenau im Cup locker weiter

Keine Probleme für die Bundesligisten in den Nachmittagspartien im ÖFB-Cup. LASK, Sturm und Austria Lustenau haben das Achtelfinal-Ticket gebucht.

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Die Fußball-Bundesligisten LASK, Sturm Graz und Austria Lustenau sind am Samstag ins Achtelfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Der Titelverteidiger aus Linz hatte beim 6:1 auswärts gegen den Deutschlandsberger SC keine Probleme, die Grazer gewannen bei ASK Voitsberg 4:1 und die Lustenauer verwandelten bei Lafnitz einen 1:2-Rückstand in einen 6:2-Erfolg. Das Zweitliga-Duell zwischen Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck ging mit 3:2 an die Tiroler.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer nahm drei Tage vor dem Champions-League-Debüt bei AEK Athen zahlreiche Änderungen vor, doch auch ohne den Großteil des Stammpersonals präsentierten sich die Oberösterreicher souverän. Christoph Lang (10.), Nael Kane (15., 55.), Krystof Danek (22.), Florian Flecker (36.) und Sascha Horvath (67.) trafen für die Gäste.

Comeback von Kiteishvili

Etwas härter hatte Sturm zu kämpfen. Nach dem 1:0 der Grazer durch Nelson Weiper (16.) dauerte es bis zur 67. Minute, ehe Simon Seidl nachlegte. Gizo Mamageishvili (70.) und Otar Kiteishvili (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Der in der 77. Minute eingewechselte Spielmacher Kiteishvili hat seine Wadenblessur überwunden und kam erstmals seit 21. Juli zum Einsatz.

Die Lustenauer setzten sich auswärts gegen Lafnitz durch, wobei sie nach einer halben Stunde in 1:2-Rückstand gerieten und erst in der 71. Minute 3:2 in Führung gingen. Im Finish wurde die Partie dann zu einer klaren Sache für die Vorarlberger. In Linz lag Blau-Weiß nach 20 Minuten bereits mit 2:0 in Front, doch Wacker drehte die Partie mit drei Treffern zwischen der 73. und 86. Minute.

Bereits am Freitag hatten mit Altach und Ried zwei weitere Oberhaus-Clubs den Einzug in die Runde der letzten 16 geschafft. Auch Schwarz Weiß Bregenz und Hertha Wels sind eine Runde weiter.