0:0! Wieder kein Sieg für Glasner mit Nottingham

Es läuft noch nicht bei Oliver Glasner und Nottingham Forest. Gegen Tottenham gab es ein 0:0, abermals keinen Sieg nach drei Premier-League-Spielen.

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Manchester City hat mit einem knappen 1:0-Erfolg über Aufsteiger Coventry City die Spitzenposition in der englischen Fußball-Premier-League vorerst behauptet. Ein Treffer von Erling Haaland (26.) reichte den meist drückend überlegenen Hausherren zum dritten Sieg im dritten Ligaspiel. In der Schlussphase wackelte der Erfolg aber noch, Goalie Gianluigi Donnarumma musste zweimal eingreifen. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso kam beim Debüt für Sunderland zu einem 1:1 bei Brentford.

Innenverteidiger Danso, der am Dienstag leihweise von Tottenham gekommen war, spielte dabei durch. Für Brentford beziehungsweise in der Liga debütierte wiederum der Ex-Salzburger Jannik Schuster, der in der 17. Minute für den verletzten Kapitän Nathan Collins in die Defensivzentrale rückte. Brentford ist damit weiter ohne Niederlage. Noch ohne Sieg ist hingegen Nottingham Forest. Der Neo-Club von Trainer Oliver Glasner und Mittelfeldakteur Xaver Schlager musste sich gegen Tottenham zuhause mit einem 0:0 zufriedengeben. Auch die Spurs sind den hohen Transferausgaben zum Trotz weiter ohne "Dreier".

Am Sonntag (17.30 Uhr) haben Meister Arsenal und das bisher ebenfalls makellose Chelsea im direkten Duell die Chance, wieder an ManCity vorbeizuziehen.