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Hollywood-Star am Wolfgangsee

Zwei Männer in Anzügen posieren gemeinsam in einem Restaurant oder Veranstaltungssaal.
© instagram/wolfganghattmannsdorfe
Bei einem Aviation-Event am Wolfgangsee in Österreich war Hollywood-Star Morgan Freeman als Gastgeber vor Ort. Die Veranstaltung bot neben der Luftfahrt auch die Gelegenheit für besondere Begegnungen.
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Beim diesjährigen Aviation-Event am Wolfgangsee stand neben zahlreichen Themen rund um die Luftfahrt auch prominenter Besuch aus Hollywood auf dem Programm.

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Der bekannte US-Schauspieler Morgan Freeman nahm als Gastgeber an der Veranstaltung teil.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer traf den Super-Star.

Besonderer Austausch mit Hollywood-Star

Der Auftritt des Weltstars sorgte für Aufmerksamkeit unter den Anwesenden vor Ort. Eine Begegnung mit Morgan Freeman im Rahmen des Events blieb den Beteiligten als Highlight in Erinnerung.

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