Hollywood-Alarm um Johnny Depp in Österreich

Am Samstag rockt Johnny Depp mit seinen Hollywood Vampires in St. Pölten. Schon Freitag wird er in Wien erwartet. Mit einer unkonventionellen Anreise!

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Donnerstag Abend stand noch das Konzert in Zagreb am Plan. Jetzt hat Johnny Depp nur mehr Österreich im Visier. Am Samstag (5. September) rockt er mit seinen Hollywood Vampires an der Seite von Alice Cooper, Aerosmith-Star Joe Perry und Band-Mastermind Tommy Henriksen in St. Pölten. Und dafür wird er schon Freitag in Wien erwartet!

Bescheiden: Johnny Depp hat kaum Sonderwünsche. Und will sogar mit dem Tourbus nach Wien kommen. © WireImage

Mit einer unkonventionellen Anreise! "Bei uns gibt es keine Privatjets, sondern Busreisen. Johnny liebt es, im Tourbus zu sein. Auch weil es sich wie ein fahrender Jahrmarkt anfühlt," verrät Henriksen im oe24-Interview die Reisepläne. Gut möglich, dass Johnny Depp und seine "Vampires" schon Freitag früh via Südautobahn nach Wien kommen. Zagreb liegt ja keine 375 Kilometer entfernt. Oder knapp viereinhalb Auto-Stunden.

Johnny Depp könnte den "Day Off" in Wien am Freitag zum Sightseeing nützen. © WireImage

Könnte Alice Cooper den Day Off wieder zum Golfspielen nützen – erst im Juli schlug er ja mit seinem Austro-Buddy Gerald Hajos in Götzendorf ab – so wurde Johnny Depp bei den vorangegangenen Europa-Stopps schon in diversen Galerien gesichtet.

Johnny Depp, Alice Cooper und Co. - The Hollywood Vampires rocken am Samstag in St. Pölten. © Getty Images

Samstag Nachmittag geht’s dann nach St. Pölten, wo man beim VAZ Open Air um 20.15 Uhr mit "I Want My Now" loslegt und dann auch David Bowie („Heroes“), AC/DC („Highway To Hell“) oder Jeff Beck („Beck’s Bolero“) Tribut zollt. "Wir sind die teuerste Barband der Welt und feiern unsere totgesoffenen Freunde!"