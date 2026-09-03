Rainhard Fendrich wird zum Abschied wieder laut

Rainhard Fendrich geht mit seiner eindringlichen Werkschau "Nur ein Wimpernschlag" ins Tour-Finale Am Donnerstag feierten 5.000 Fans in St. Margarethen ein unglaubliches Hitfeuerwerk, bei dem der Austropop-König auch wieder laut wurde. Am Sonntag steigt das letzte Konzert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nicht nur Weltstars wie Bruno Mars, BTS, Katy Perry oder Robbie Williams machen heuer einen Bogen um Wien, auch Rainhard Fendrich rockt mit der Open-Air-Zugabe der Jubiläums-Show "Nur ein Wimpernschlag" überraschenderweise an seiner Heimatstadt vorbei. Als "Ersatz" zündet der Austropop-König ein Doppelpack im malerischen Römersteinbruch von St. Margarethen und begeisterte schon bei der ausverkauften Premiere am Donnerstag 5.000 Fans mit der besten Show des Austropop.

Eindringliche Werkschau

Von der 1986er-Rarität "Vogelfrei", die bei der Open-Air-Runde statt "Zweierbeziehung" als neuer Opener dient, bis zum eindringlichen Finale "Nie mehr Krieg" lieferte Fendrich eine eindringliche Werkschau, die ihn nicht nur als Hit-Fabrik, sondern auch wieder als Gewissen des Austropop bestätigte.

Thomas Zeidler-Künz mit Rainhard Fendrich vor dem Konzert. © Zeidler

Denn zwischen ewigen Hymnen wie "Strada del Sole", "Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh’n" und den bereits in der Konzertmitte gezündeten "I am from Austria" („Das wurde in Fußballstadien gesungen, aber leider auch von rechten Randgruppierungen, von denen man sich nicht deutlich genug distanzieren kann!“) wurde Fendrich wie erwartet auch wieder laut: "Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!"

Open-Air-Konzert von Fendrich bei Nacht © Zeidler

Witzige Ansagen

Dazu gab’s witzige Ansagen („Ich bin älter als der Papst!“), die Essenz der nach wie vor aktuellen CD "Wimpernschlag" und ein Schluss-Furioso, das seinesgleichen sucht: "Schickeria", "Blond", "Macho Macho" sowie die Zugaben "Es lebe der Sport", "Oben Ohne", bei dem er auch eine "Portion Glück" verteilte, oder "Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk". Da kannten die Fans in St. Margarethen dann kein Halten mehr und stürmten von ihren Sitzplätzen in Richtung Bühne.

Open-Air-Konzert von Fendrich bei Nacht, mit beleuchteter Bühne und großem Publikum. © Zeidler

Tourfinale

Am Freitag (4. September) gibt’s die ausverkaufte Zugabe in St. Margarethen. Am Sonntag (6. 9.) steigt das Tourfinale auf der Seebühne in Bregenz und danach will sich Fendrich "für längere Zeit" zurückziehen. "Ich wünsche mir nur noch Stille!" An die Pension denkt er aber noch nicht: "Ich habe nicht vor, in einer Komfortzone einzuschlafen."