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Neuer Termin

Christina Stürmer lässt ihre Fans jetzt 9 Monate warten!

Thomas Zeidler-Künz
von
Frau mit Mikrofon sitzt im Schneidersitz vor violett-rotem Bühnenhintergrund und lächelt.
© Thomas Zeidler
Ihr für 28. August geplantes Live-Comeback in Linz wurde vom Wind verblasen. Jetzt hat Christina Stürmer einen Ersatz-Termin gefunden. Das Konzert beim Frischluft Open Air wird erst am 11. Juni 2027 nachgeholt!
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Es war alles angerichtet. Am 28. August wollte Christina Stürmer beim FrischluftOpenAir im Linzer Posthof ihr lautes Comeback starten. Das erste Konzert der Mini-Tournee "Es wird wieder laut" nach der ebenso leisen wie beeindruckenden Unplugged-Ära. Doch dann machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert musste aufgrund von Sturmwarnung abgesagt werden. Jetzt gibt’s einen Ersatz-Termin und der findet mit gehöriger Verspätung statt. Nämlich erst am 11. Juni 2027. Also in mehr als 9 Monaten.

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"Leider ist es in diesem Jahr nicht mehr möglich gewesen, einen passenden Tag zu finden. Daher wird die Show am 11.06.2027 nachgeholt" schreibt der Posthof dazuauf Facebook. Und weiter: "Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Solltet ihr keine Zeit haben, wird euch der Ticketpreis erstattet."

Frau singt auf einer Bühne mit Mikrofon, lila Licht im Hintergrund, Tattoo am Arm sichtbar.
Christina Stürmer wird mit ihrer neuen Show jetzt in Kufstein (11.September) und Wien (18. September) laut. © Thomas Zeidler

Christina Stürmer selbst steht jedoch bereits am 11. September wieder auf der Bühne. Da soll auf der Festung Kufstein die Premiere der neuen Show "Es wird wieder laut" steigen. Am 18. September rockt sie damit auch den Wiener Gasometer.

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