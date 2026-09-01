Dolly Partons Hollywood-Stern schwer beschädigt

Weltweit trauern weiterhin unzählige Fans um die verstorbene Dolly Parton. Nun sollen ihr "Walk of Fame"-Stern beschädigt worden sein.

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Nur eine Woche nach dem überraschenden Tod der Country-Legende Dolly Parton wurde ihr Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame mutwillig beschädigt. Reparaturtrupps arbeiten bereits fieberhaft daran, die Gedenkstätte für die verstorbene Musik-Ikone wiederherzustellen.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, wurden die Beschädigungen am Stern der Sängerin kurz nach einer Meldung durch einen aufmerksamen Fan entdeckt. Der Vorfall ereignete sich in einer ohnehin schweren Zeit der Trauer für Millionen Menschen weltweit, die nach dem Ableben der Künstlerin um ihr Idol weinen. Vandalen hatten den geschichtsträchtigen Stern, der im Jahr 1984 feierlich eingeweiht worden war, schwer zerkratzt und verunstaltet.

Blumen gestohlen und Name abgekratzt

Nach Angaben der Verantwortlichen vor Ort war das Ausmaß der Zerstörung beträchtlich. Ein Fan hatte am Montagabend Alarm geschlagen, nachdem er bemerkt hatte, dass Unbekannte nicht nur die abgelegten Trauerblumen gestohlen, sondern auch den Stern selbst massiv beschädigt hatten. Der Schriftzug mit dem Namen von Dolly Parton war regelrecht von der Plakette abgekratzt worden.

Ana Martinez, die offizielle Sprecherin der Handelskammer von Hollywood (Hollywood Chamber of Commerce), bestätigte den feigen Vorfall gegenüber "TMZ". Sie erklärte, dass ein besorgter Fan den Vandalismus direkt gemeldet habe und die Polizei daraufhin umgehend verständigt wurde.

Bereits im Vorfeld leichte Risse im Stern

Martinez betonte jedoch auch, dass der geschichtsträchtige Stern ohnehin bereits einige Risse aufgewiesen hatte. Die Handelskammer hatte daher eine reguläre Reparatur bereits für den kommenden Dienstag fest eingeplant. Der mutwillige Vandalismus-Akt machte die sofortigen Arbeiten vor Ort nun jedoch umso dringlicher.

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Ein vom Radiosender KNX veröffentlichtes Video dokumentiert die raschen Reaktionen der Behörden am Walk of Fame. Es zeigt Bauarbeiter und Spezialteams, die intensiv daran arbeiten, das beschädigte Denkmal komplett zu ersetzen und den glänzenden Stern der Ausnahmekünstlerin wieder in seinen Originalzustand zu versetzen.

Trauer um eine weltberühmte Musik-Legende

Die Gedenkstätte war erst in den vergangenen Tagen von unzähligen trauernden Menschen besucht worden, die dort Blumen, Kerzen und Abschiedsbriefe hinterlassen hatten. Dass nun ausgerechnet dieser Ort des Gedenkens geschändet wurde, sorgt in der weltweiten Fan-Gemeinde für tiefe Bestürzung und fassungslose Reaktionen in den sozialen Medien.

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Dolly Parton war am vergangenen Dienstag nach einem kurzen, aber äußerst schweren Kampf gegen eine Krebserkrankung verstorben. Die traurige Nachricht hatte die Musikwelt völlig unvorbereitet getroffen und eine Welle des Mitgefühls rund um den Globus ausgelöst.

Plötzlicher Verlust schockiert enge Vertraute

Die legendäre Musikerin verstarb im Beisein ihrer engsten Familie und Liebsten im renommierten Vanderbilt-Ingram Cancer Center in der US-Metropole Nashville im Bundesstaat Tennessee. Sie war bis zu ihrem letzten Atemzug von ihren engsten Vertrauten umgeben.

Ihr plötzlicher Tod kam selbst für enge Freunde völlig überraschend. Obwohl viele Wegbegleiter wussten, dass die Sängerin in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, hatte niemand mit einem so raschen Ableben gerechnet. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vandalismus-Vorfall in Los Angeles laufen derzeit auf Hochtouren.