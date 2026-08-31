Lionel Richie nach Konzert erneut im Krankenhaus

Nächste Schock-Meldung aus den USA. Musik-Ikone Lionel Richie musste nach einem Konzert in St. Louis umgehend ins Spital gebracht werden, wo er nun auf der Intensivstation liegen soll.

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Als Lionel Richie am Samstag noch auf der Bühne stand, folgte nun der große Schock. Nach dem Auftritt in St. Louis wurde die Musik-Ikone auf der Intensivstation eines lokalen Krankenhauses eingeliefert, wie TMZ berichtet.

Wie TMZ berichtet, soll mehreren Besuchern aufgefallen sein, dass er gegen Ende des Gigs sichtlich mit seinen Kräften zu kämpfen hatte. Bei seinem Mega-Hit "All Night Long" musste er sich sogar von seiner Crew einen Stuhl bringen lassen.

Richie fuhr selbst ins Spital

Im Krankenhaus wird Richie derzeit auf der Intensivstation betreut. Allerdings soll er dem Bericht zufolge aus eigenen Stücken in das Spital gefahren sein, um auf Nummer sicher zu gehen. Wann er entlassen wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest. Er soll hoffen, dass er bereits am Dienstag wieder entlassen werden kann.

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Bereits im Juli erlitt der 77-Jährige bei einem Konzert einen Schwächeanfall und musste die Show vorzeitig beenden. Eine offizielle Stellungnahme von den Vertretern des Sängers gab es bisher nicht.