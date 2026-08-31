ESC-Sieger Måneskin feiern ihre Rückkehr

Sechs Jahre nach ihrem großen Durchbruch in Sanremo kehrt die Måneskin-Gruppe auf die Bühne des italienischen Musikfestivals zurück.

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Die vier Mitglieder der römischen Rockband sollen 2027 als Gäste auftreten. Bestätigt wurde dies von Stefano De Martino, dem künstlerischen Leiter und Moderator der kommenden Sanremo-Ausgabe, in einem Interview mit dem Wochenmagazin "Tv Sorrisi e Canzoni".

Damit kündigt De Martino bereits vor Beginn seiner ersten Festival-Ausgabe einen prominenten Auftritt an. Zudem stellte der neue künstlerische Leiter weitere internationale Stars in Aussicht. Die Namen der weiteren Gäste wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Zurück an den Ort des Durchbruchs

Für Måneskin schließt sich mit dem Auftritt ein Kreis. Genau auf der Bühne des Teatro Ariston in Sanremo hatte die Karriere der vier Musiker aus Rom 2021 ihren entscheidenden Schub bekommen. Mit ihrem Song "Zitti e buoni" gewannen Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi und Ethan Torchio das Festival. Wenige Monate später folgte der Sieg beim Eurovision Song Contest - und damit der internationale Durchbruch.

Die erneute gemeinsame Bühnenpräsenz kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Band seit längerem nicht mehr regelmäßig als Gruppe auftritt. Måneskin haben sich nicht offiziell aufgelöst, befinden sich aber seit 2024 in einer Pause. Die vier Musiker konzentrieren sich derzeit auf eigene Projekte. Vor allem Sänger Damiano David hat seine Solokarriere vorangetrieben. Sein Album "Funny Little Fears", das 2025 veröffentlicht wurde, wurde in Italien mit Gold ausgezeichnet. Auch die anderen Bandmitglieder verfolgen eigene musikalische Vorhaben.