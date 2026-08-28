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"Keine Panik"

Wolfgang Ambros: heute steigt der Konzert-Aufreger

Thomas Zeidler-Künz
von
Älterer Mann singt auf einer Bühne und hebt fragend die Hände, Hintergrund Musikerinnen.
© Thomas Zeidler
Heute rockt Wolfgang Ambros in Engelhartszell im Innviertel. Vorab gab es mächtig Wirbel wegen aggressiver Werbung von wegen "letztes Konzert!"
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Selten gab es so um ein Konzert viel Wirbel wie um dieses. Heute Freitag (28. August) rockt Austropopkaiser Wolfgang Ambros mit seiner No. 1 vom Wienerwald in Engelhartszell im Innviertel. Veranstalter "Sbäm" griff dazu zu gar absurden Marketing-Maßnahmen und kündigt das Hit-Konzert rund um ewige Hymnen wie ""Zwickts Mi, „Da Hofa" oder "Schifoan" auf Facebook gar aggressiv an! „Die Legende live zum letzten Mal in Oberösterreich!" hieß es da unter anderem.

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Ambros: "Letztes Konzert? Davon weiß ich nichts!"

Plakat für das Wolfgang Ambros Konzert am 28.08.2026 in Engelhartszell.
Diese Werbung sorgte für Wirbel.  Der Veranstalter sprach fälschlicherweise vom letzten Konzert. © Facebook

Fast so, als würde man den Austropop-Kaiser bereits in Richtung Grab schreiben. Und eine Falschmeldung noch dazu:  Schließlich hat Ambros in Oberösterreich heuer neben dem Open-Air Auftritt im Wassererlebnis Mini-Donau ja auch noch die Konzerte in Gmunden (23. November) und Ried im Innkreis (24. November) gebucht.

Älterer Mann spielt Gitarre und singt vor Mikrofon auf einer Bühne mit blauem Licht.
Wolfgang Ambros legt im Herbst mit den Unplugged-Konzerte "Pur VII" nach und denkt für 2027 schon an die nächste Tour. © Thomas Zeidler

Kommentierte Ambros via oe24 die Missinformation noch mit einem ungewohnt milden Lächeln - "Davon weiß - zumindest ich - nichts!" – so dürfte er dem Veranstalter doch die Leviten gelesen haben. Schließlich lieferte dieser flugs neue Plakate und eine kleinlaute Entschuldigung. „Gemeint ist das letzte Full-Band-Konzert in OÖ 2026. Weitere OÖ-Termine finden im Rahmen seines „Pur!"-Programms statt. Wir bedauern die entstandene Verwirrung und freuen uns auf einen ganz besonderen Abend in Engelhartszell,"

Auch Ambros beruhigt die Fans: „Das ist für heuer das letzte Band-Konzert in Oberösterreich. Aber keine Panik: Wir kommen schon wieder nach Oberösterreich. Nur halt heuer nicht mehr."

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