Nach 20 Jahren: Lugner-Ex "Bambi" sagt erneut "Ja"

Ausgerechnet zwei Jahrzehnte nach der ersten Hochzeit und einer raschen Scheidung wagt die vierfache Mutter den Gang zum Traualtar erneut. Diesmal soll es für immer sein.

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Die Wiener Gesellschaft darf sich über eine ganz besondere Liebesgeschichte freuen, die beweist, dass das Schicksal manchmal wunderbare Umwege nimmt. Nina "Bambi" Bruckner, die einst an der Seite des bekannten Baumeisters Richard Lugner (†91) Berühmtheit erlangte, krönt ihre ganz persönliche Romanze mit einem zweiten Ja-Wort. Zwei Jahrzehnte nach ihrer ersten gemeinsamen Hochzeit und einer darauffolgenden raschen Scheidung geht die bekannte Frohnatur erneut den Bund der Ehe ein – und das mit exakt demselben Mann, mit dem damals alles begann.

Die kürzeste Ehe, die niemals endete

Die Liebesgeschichte von Nina Bruckner und ihrem Senad liest sich wie das Drehbuch zu einer unkonventionellen Beziehungskomödie. Die beiden gaben sich vor 20 Jahren zum ersten Mal das Ja-Wort, doch der offizielle Ehebund hielt damals nur mickrige zwölf Monate, bevor die Scheidung folgte. Was wie das schnelle Ende einer Jugendliebe wirkte, war in Wahrheit jedoch nur der Beginn einer außergewöhnlichen Partnerschaft. Trotz der juristischen Trennung blieb das Paar unzertrennlich zusammen.

Nina "Bambi" Bruckner und ihr Senad im Jahr 2006 bei ihrer ersten Hochzeit © privat

Gemeinsam meisterten sie den Alltag, bauten sich ein harmonisches Familienleben auf und zogen vier gemeinsame Kinder groß. Die Devise des Paares lautete stets, dass eine Ehe zwar scheitern kann, die wahre Liebe aber dennoch Bestand hat. Nach Jahren des Zusammenlebens ohne Trauschein folgt nun die logische Konsequenz dieses gemeinsamen Weges.

Der entspannte Antrag am Esstisch

Wer bei dem Antrag auf ein großes, inszeniertes Drama mit Kniefall und Rosenmeeren gehofft hat, wird enttäuscht. Der Antrag zur Neuauflage der Ehe passierte völlig unspektakulär und privat am heimischen Esstisch. Nach jahrelangen, humorvollen Diskussionen über ihren Beziehungsstatus stellte Nina schlicht die Frage: "Wolln wir nicht noch einmal?"

Senads Reaktion fiel dabei so tiefenentspannt aus, wie es für das eingespielte Paar typisch ist. Mit einem einfachen "Ja, okay" willigte er in die zweite Hochzeit ein – ein Moment, der so unaufgeregt ablief, als hätte man gerade die abendliche Pizza bestellt. Diese Gelassenheit spiegelt auch die gesamte Lebenseinstellung der beiden wider, für die das Wohl ihrer Familie stets an erster Stelle steht.

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Schwarz-Weiß-Ästhetik im engsten Familienkreis

Für ihre zweite Hochzeit am Standesamt verzichtet das Paar bewusst auf ein pompöses Medienspektakel. Die Zeremonie wird im privaten Rahmen gehalten und gehört ausschließlich der engsten Familie. Die vier Kinder spielen dabei eine ganz zentrale Rolle bei der Gestaltung des großen Tages:

Larissa, die älteste Tochter des Paares, übernimmt die verantwortungsvolle Rolle der Trauzeugin.

Die drei jüngeren Geschwister werden als festliche Blumenkinder und Assistenten in die Trauung eingebunden.

Farblich setzt der gesamte Bruckner-Clan auf ein elegantes Schwarz-Weiß-Konzept, das für stilvolle Fotos sorgt.

Die Braut und ihre Blumenkinder strahlen in makellosem Weiß, während der Bräutigam und die restlichen Familienmitglieder in elegantem Schwarz auftreten.

Nach der feierlichen Zeremonie im Standesamt lädt das frischgebackene Ehepaar die Hochzeitsgesellschaft zu einem festlichen Mahl im bekannten Restaurant "Schauspiel" direkt am Rathausplatz in St. Pölten ein.

Bambi war dazwischen auch mit Richard Lugner liiert. © Philipp Enders

Direkt vom Standesamt zurück in die Arbeit

Flitterwochen auf den Malediven oder luxuriöse Fernreisen sucht man bei diesem bodenständigen Paar vergeblich. Statt in den Flieger zu steigen, wartet auf die Braut direkt nach dem Hochzeitsmahl der ganz normale Alltag. Für Nina Bruckner geht es am Nachmittag des Hochzeitstages ohne Umwege direkt wieder in die Arbeit.

Die eigentliche Feier im größeren, gemütlichen Kreis der engsten Freunde und Verwandten wird erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Am Ende dieses aufregenden Tages bleibt für die Familie ohnehin fast alles beim Alten: Es ist derselbe Mann, dieselbe Frau und derselbe gemeinsame Nachname – auf dem neuen Familienfoto sind jetzt lediglich vier wunderbare Kinder mehr zu sehen.