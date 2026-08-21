Simone Lugner emotional: "Die Zeit ist begrenzt"

Simone Lugner meldet sich mit einem neuen, sehr persönlichen Posting auf ihrem Instagram-Account bei ihrer Fangemeinde zurück. Die Witwe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner nutzt das Ende der heißen Jahreszeit für eine nachdenkliche Bilanz.

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Auf dem geteilten Foto sieht man eine sichtlich entspannte Simone Lugner einem dunkelblauen, aufblasbaren Whirlpool, den sie selbst liebevoll als ihr persönliches "Infinity"-Becken bezeichnet. Mit hochgestecktem Haar und nachdenklichem Blick genießt sie das sprudelnde Nass auf ihrer Terrasse unter freiem Himmel, während sie sich mit dem Schriftzug "Byebye Sommer" und einem Sonnen-Emoji von den heißen Monaten verabschiedet.

Erleichterung über das Ende der extremen Hitze

In ihrem ausführlichen Begleittext macht Simone Lugner keinen Hehl daraus, dass sie froh über das Ende der extremen Hitzewelle ist. "Der Sommer ist vorbei. Die Tage sind schon wieder kürzer und kühler. Endlich, zumindest zweiteres", schreibt sie mit einem schmunzelnden Smiley und betenden Händen. Die kühleren Temperaturen scheinen für die Wienerin eine wahre Wohltat zu sein, nachdem die vergangenen Wochen von drückender Hitze geprägt waren.

Die Hitzeperiode habe ihr und ihrer Umwelt stark zugesetzt. Es sei in den vergangenen Monaten schlichtweg zu heiß und zu trocken gewesen. Unter diesen extremen Wetterbedingungen hätten laut Lugner jedoch nicht nur die Menschen gelitten, sondern ganz besonders auch die Tierwelt und die Pflanzen im heimischen Garten, die unter der anhaltenden Trockenheit zu kämpfen hatten.

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Teure Klimaanlagen und der Whirlpool als Rettung

Um die heißen Tage überhaupt erträglich zu gestalten, musste die Witwe des Baumeisters zu kreativen und teils kostspieligen Mitteln greifen. Sie verrät ihren Anhängern offen, dass sie die extremen Temperaturen nur dank zweier wichtiger Helfer überstanden habe:

Der eigene Whirlpool: Ihr kleiner, aufblasbarer "Infinity"-Pool im Garten bot eine willkommene Abkühlung.

Ihr kleiner, aufblasbarer "Infinity"-Pool im Garten bot eine willkommene Abkühlung. Klimaanlagen im Dauereinsatz: In den Wohnräumen liefen die Klimaanlagen praktisch ununterbrochen, um für erträgliche Temperaturen zu sorgen.

Dass dieser Dauereinsatz der Kühlgeräte auch finanzielle Spuren hinterlässt, deutet Simone Lugner humorvoll mit zwei "fliegenden Geldscheinen"-Emojis an. Die Stromrechnung für die sommerliche Abkühlung dürfte somit auch im Hause Lugner für ein kurzes Zähneknirschen gesorgt haben.

Nachdenkliche Worte: "Die Zeit ist begrenzt"

Besonders der Abschluss ihres Postings sorgt im Netz für Ergriffenheit und regt viele zum Nachdenken an. Mit dem Beginn des goldenen Herbstes, dem bald der kalte Winter folgen wird, teilt sie eine tiefgründige Lebensweisheit mit ihrer Community. "Try to enjoy Life, Time is limited!", schreibt sie auf Englisch, was übersetzt so viel bedeutet wie: "Versucht das Leben zu genießen, die Zeit ist begrenzt!"

Diese Worte haben vor dem Hintergrund des schmerzhaften Verlustes ihres Ehemannes Richard Lugner eine ganz besondere, emotionale Tiefe. Viele Fans sehen darin eine berührende Erinnerung daran, wie kostbar jeder einzelne Moment im Leben ist und dass man das Glück im Hier und Jetzt suchen sollte.

Große Anteilnahme in den sozialen Medien

Das Posting, das unter anderem von Christopher Dengg geliked wurde, löste innerhalb kürzester Zeit eine Welle der Sympathie aus. Unter den Hashtags wie #garten, #natur, #pool, #sonne und #hitze versammelten sich rasch zahlreiche Kommentare von verständnisvollen Fans. Viele pflichten ihr bei, dass die Abkühlung im Herbst dringend nötig sei, und bedanken sich für die ehrlichen und zugleich berührenden Zeilen.