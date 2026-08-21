Nadine Mirada bestätigt Liebe zu MMA-Fighter

Bei einem RTL-Dreh zeigten sich das Model und der MMA-Fighter sehr vertraut. Immer wieder kamen Gerüchte um eine mögliche Beziehung auf. Jetzt haben die Fans Gewissheit.

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Immer wieder wurde das international erfolgreiche Curvy-Model Nadine Mirada in den vergangenen Wochen bei Veranstaltungen und auf den roten Teppichen des Landes als harmonisches Gespann mit einem bekannten Kampfsportler gesichtet. Doch während die Gerüchteküche unaufhörlich brodelte, hielt sich die Beauty mit offiziellen Statements vornehm zurück und überließ das Spekulieren ihren Fans und den Medien. Nun sorgt die gebürtige Linzerin für klare Verhältnisse und bricht ihr Schweigen.

Mit dieser Liebes-Bestätigung erlöst das Model ihre treue Community, die jeden ihrer Schritte in den sozialen Netzwerken aufmerksam verfolgt. Die harmonischen Auftritte der beiden bei Events ließen bereits seit Längerem wenig Zweifel daran, dass sich hier ein neues Glamour-Paar gefunden hat. Eine offizielle Bestätigung blieb die Beauty ihren Anhängern jedoch bis heute schuldig. Die Erleichterung über das gelüftete Geheimnis ist groß, doch wer auf eine klassische Beziehungs-Show im Stile anderer Promi-Paare hofft, wird enttäuscht werden. Das Model hat eine ganz genaue Vorstellung davon, wie die Partnerschaft in der Öffentlichkeit stattfinden soll – und wie eben nicht.

"Der Hauptfokus liegt nicht auf unserer Beziehung", stellt das Model im Gespräch mit oe24 unmissverständlich klar. Beide stehen voll im Berufsleben und wollen sich gegenseitig bei ihren jeweiligen Leidenschaften unterstützen, ohne dass die Liebe die beruflichen Erfolge überschattet.

"Er ist ja MMA-Fighter und ich werde auch sicher immer wieder bei ihm dabei sein", verrät sie im oe24-Talk weiter. Die Unterstützung bei seinen harten Kämpfen im Ring ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Dennoch legt sie großen Wert darauf, dass beide weiterhin als eigenständige Persönlichkeiten mit erfolgreichen Karrieren wahrgenommen werden und der Fokus klar auf ihrer jeweiligen Arbeit liegt.

Große Gefühle abseits der Scheinwerfer

Trotz des ausgeprägten beruflichen Fokus lässt die Österreicherin keinen Zweifel daran, wie tief die Gefühle für ihren Partner tatsächlich gehen. Sie sei "wahnsinnig glücklich", betont die Beauty im Gespräch sichtlich gerührt. Die Schmetterlinge im Bauch wolle sie jedoch auch künftig bestmöglich aus dem grellen Rampenlicht der Boulevardmedien heraushalten.

Das Paar möchte die gemeinsame Zeit und die vertrauten Momente abseits der Kameras und ohne den Druck der Öffentlichkeit genießen. Diese gesunde Distanz zum Showgeschäft soll der frischen Partnerschaft das nötige Fundament geben, um langfristig zu bestehen.

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Gemeinsame TV-Pläne für das Power-Paar

Ganz ohne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wird es für das frisch gebackene Traum-Paar allerdings nicht gehen. Da beide Partner beruflich extrem fotogen und kameraerfahren sind, planen sie bereits handfeste Projekte für die Zukunft. Die Fans dürfen sich auf eine intensive Zusammenarbeit der beiden vor den Fernseh-Kameras freuen.

"Wir machen auch viele Sachen gemeinsam, in Zukunft auch im Fernsehen", kündigt die Beauty im Interview an. Auf den roten Teppichen und in den Sport-Arenen des Landes sind die beiden jedenfalls schon jetzt das absolut heißeste Gespann der aktuellen Saison. Die Kombination aus High-Fashion und Kampfsport verspricht eine aufregende Mischung zu werden, die im deutschsprachigen Fernsehen für Furore sorgen könnte.