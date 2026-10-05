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Richard Lugner bekommt jetzt seinen eigenen "Platz"

Richard Lugner
© APA/MAX SLOVENCIK
Aufgrund des aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustands und der unsinnigen Diskussionen in der Wiener Stadtregierung sehen Anna & Christian Sinemus nur einen sinnvollen Weg: Einen der ehrenwertesten und prägendsten Bürger der Stadt Wien mit einem eigenen Platz zu würdigen.
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Im Schanigarten des Café Sinemus auf der Döblinger Hauptstraße bekommt der Baumeister letztendlich doch noch seinen eigenen "Richard Lugner Platz".

"Mir fehlen die Worte ob der unsinnigen Diskussion in dieser Stadt", so Christian Sinemus. „Ich habe ihn über ein Jahrzehnt begleiten dürfen. Er war ein Gentleman und ein großer Umsetzer und Macher in dieser Stadt.“

Anna und Christian Sinemus
Anna und Christian Sinemus © Facebook

Für Anna Sinemus steht vor allem die persönliche Verbundenheit im Mittelpunkt:  "Er wird immer einen Platz bei uns haben", so Chefin Anna Sinemus.

Enthüllung am Geburtstag des Baumeisters

Am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 16:00 Uhr findet im Lokal Sinemus, Döblinger Hauptstraße 11, die feierliche Enthüllung des "Richard Lugner Platz" statt.

Richard Lugner Platz Straßenschild
Richard Lugner Platz Straßenschild © zVg

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Das eigens angefertigte rote Straßenschild wird dabei im Schanigarten angebracht und soll als persönliche Hommage an Richard Lugner dauerhaft an den Wiener Baumeister erinnern.

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