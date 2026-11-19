Zum zehnjährigen Bestehen lud die Stilarena von Bosch, Siemens, NEFF und Gaggenau zu Live-Cooking, neuen Showrooms, Promi-Gästen und einem Rückblick auf zehn Jahre Food Trends.

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Seit 2016 bildet die Stilarena auf 1.200 Quadratmetern den Treffpunkt für Kunden, Fachhandel, Architekten und Kochbegeisterte. Dort gibt es Beratung, Kochkurse, Produktschulungen und Events, wobei die kostenlose und unverbindliche Beratung von Endkunden zu einer breiten Vielfalt an Hausgeräten im Fokus steht. Beim Jubiläum wurden zudem die Showrooms von Bosch und NEFF nach einer umfassenden Umgestaltung neu gezeigt. BSH-Österreich-Geschäftsführer Andreas Diepold betonte, dass Kochen und Wohnen sinnliche Erlebnisse seien und ein Live-Erlebnis trotz Digitalisierung unersetzbar bleibe, weil man Haptik, Geräte in Aktion und Ergebnisse vor Ort erleben müsse.

Uli Helminger, Alexander Kumptner, Roman Klauser © eap.at

Zeitreise durch Food Trends

Zu Beginn nahm Geschäftsführer Andreas Diepold die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die Food Trends der letzten zehn Jahre. Dabei spannten sie den Bogen vom Beginn der Instagram-Ära mit Avocado Toasts und bunten Bowls über Sauerteigexperimente und Bananenbrot im Jahr 2020 bis hin zum Hype um Airfryer und virale TikTok-Rezepte.

Spitzenkoch Ysnait Bräuer © eap.at

Live-Cooking mit Promis

An Live-Cooking-Stationen der vier Marken präsentierten Köch:innen und prominente Gäste moderne Küchentechnik und reichten Speisen direkt vor Ort. In der Siemens-Küche bereitete Sternekoch und Siemens-Testimonial Alexander Kumptner unter anderem Kalbstafelspitz, Erdäpfel in zwei Texturen und seinen Rahmschmarrn zu. In der Bosch-Küche zeigte Roman Klauser Möglichkeiten der "Air fry"-Funktion im Backofen sowie Pasta im Dampfbackofen, während Ysnait Bräuer für Gaggenau Gourmet-Flammkuchen auf dem Gaggenau Backstein zubereitete. In der NEFF-Küche servierte Uli Helminger unter anderem Topfen-Nougatknödel aus der neuen Dampfschublade, und das Catering-Duo "Chefin & Chef" - Lilli Loebell und Matteo Veronese - präsentierte ein "Best Of" auf Sauerteigbrot.

Matteo Veronese & Lilli Loebell © eap.at

Fußballstar für guten Zweck und guter Hoffnung

oe24-Reporter René Wastler mit Viktoria Schnaderbeck © Privat

Viktoria Schnaderbeck, ehemalige ÖFB-Kapitänin, war mit dem Bosch Cookit im Einsatz, den sie auch in ihrer eigenen, komplett mit Bosch-Geräten ausgestatteten Küche nutzt, und stand Gästen für Meet & Greet sowie Selfies zur Verfügung. Im oe24-Talk plauderte die im achten Monat schwangere Schnaderbeck auch über ihr Baby, das sie im Jänner erwartet. "Es wird ein Bub und wir freuen uns schon riesig", so die stolze Mama in spe. Auch einen Namen haben Viki und ihre Frau Anna bereits für den Nachwuchs ausgesucht. "Den halten wir aber noch geheim", grinst die Star-Kickerin. Im März 2024 brachte ihre Ehefrau Anna die erste gemeinsame Tochter namens Emilie Freda zur Welt.