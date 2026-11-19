Nächster Erfolg
Victoria Swarovski räumt internationalen Award ab
Nächster großer Triumph für Victoria Swarovski: In der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde die 33-Jährige bei den "Glamour Women of the Year" für ihre Erfolge in Entertainment, Mode und Beauty mit dem "International Talent Award" ausgezeichnet. Damit vollzog die "Let’s Dance"-Moderatorin einen spannenden Rollentausch, denn 2023 und 2024 stand sie bei der deutschen Ausgabe des Events noch selbst als Gastgeberin auf der Bühne und ehrte Stars wie Kesha (39), Nina Chuba (28), Stefanie Giesinger (30) oder Ashley Park (35).
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Spektakuläres Karrierejahr
Die Trophäe krönt ein ohnehin schon spektakuläres Karrierejahr, in dem Swarovski bereits im Mai gemeinsam mit Michael Ostrowski (53) den Eurovision Song Contest in Wien moderierte. Über die Ehrung ihrer Leistungen über die Grenzen Österreichs hinaus zeigte sie sich überglücklich: "Diese Auszeichnung entgegenzunehmen, ist für mich eine ganz besondere Ehre." Das Jahr habe ihr unglaubliche Erlebnisse geschenkt, für die sie sehr dankbar sei.
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Erfolge abseits der Moderation
Doch nicht nur vor der Kamera läuft es für die 33-Jährige wie am Schnürchen, auch abseits der TV-Bühne punktet sie längst als Unternehmerin. Nach dem Start ihrer eigenen Kosmetikmarke "Orimei" im Jahr 2020 launchte sie im April 2026 gemeinsam mit dem Online-Händler "About You" ihre erste eigene Modekollektion. Der Award aus Sofia reiht sich somit nahtlos in ihre jüngsten Erfolge ein.
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