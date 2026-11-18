Wildes Nacktbaden und pikante Tänze in der Männervilla: Nach den jüngsten Eskalationen bei "Temptation Island VIP" verlangen die Zuschauer ein konsequentes Durchgreifen von Tara Tabitha. Auf Instagram meldet sich die Wienerin jetzt persönlich zu Wort und reagiert auf die Forderungen.

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Nach der jüngsten Ausstrahlung des RTL-Treuetests sah sich Dennis Lodi einer Welle von Zuschauer-Kommentaren ausgesetzt, die sein Verhalten in der Männervilla verurteilten. In ihrer Instagram-Story bezog Tara Tabitha selbst ausführlich Stellung und betonte die Autonomie ihrer partnerschaftlichen Abmachungen: "Ich habe Dennis sehr niedrige Grenzen gesetzt, und das ist MEINE Entscheidung. Bisher hat er nichts getan, was für mich in diesem Setting ein Trennungsgrund wäre."

Weder der Nacktbadespaß noch die intimen Tänze mit Verführerinnen überschreiten für sie jene rote Linie, die das Ende der Partnerschaft bedeuten würde.

Unterscheidung zwischen Show und Realität

Zwar räumte die Influencerin ein, dass ihr manche Bilder und Aktionen ihres Freundes durchaus missfallen, einen Betrug könne sie darin jedoch nicht erkennen. Für Tabitha steht fest, dass zwischen Dennis und den Frauen keine emotionale Bindung entstanden ist, sondern es sich primär um Show-Elemente für das Fernsehformat handle: "ICH kann zwischen Show und Realität unterscheiden und muss mir nicht die imaginären Grenzen anderer aufschwatzen lassen."

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Zudem kritisierte sie den Schnitt der Sendung, da viele Situationen und Gespräche nur stark verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben würden.

Absprachen vor Show-Start getroffen

Tabitha verwies darauf, dass das Nacktschwimmen im Pool bereits vor den Dreharbeiten einvernehmlich abgesprochen gewesen sei. Dass anschließend mehrere Verführerinnen ebenfalls unbekleidet ins Wasser sprangen, sei zwar nicht geplant gewesen, ändere jedoch nichts an ihrer gelassenen Haltung. Dennis mache in der Show schlichtweg Unterhaltung, trinke gelegentlich etwas zu viel und versuche Bilder zu liefern.

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