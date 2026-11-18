Als Medien-Profi bietet Richard Lugners Witwe jetzt ein Komplett-Paket für Unternehmen und Einzelpersonen an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Gute Geschichten verdienen ein Mikrofon" - das weiß niemand besser als Simone Lugner, denn zu erzählen hat sie mehr als genug. Doch nicht sie ist es diesmal, die über ihr Leben spricht, sondern holt in ihrem neuen Business-Modell andere Leute ins Rampenlicht. "Simone Lugner bringt Unternehmerinnen und Unternehmer, Buchautorinnen und Buchautoren sowie spannende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft vor das Mikrofon. Mit neugierigen, klugen und auch einmal provokanten Fragen entstehen Gespräche über Wendepunkte, Erfolge, Rückschläge und die Ideen, die ein Unternehmen besonders machen", heißt es im Werbetext auf der Wirtschaftsarena Österreich.

Gesamt-Paket um 1.200 Euro

Dass es sich dabei um keine Gratis-Aktion handelt ist selbstredend. Satte 1.200 Euro müssen dafür berappt werden. Dafür wird aber auch einiges geboten:

Podcast-Auftritt mit Simone Lugner als Host

Vier Podcast-Cuts zur freien Verwendung

Moderne Kameras sowie professionelle Licht- und Tontechnik

Professioneller Schnitt für einen hochwertigen Auftritt

Assistenz und Team für die Umsetzung

Getränke und Visagisten-Service

Rasche Endproduktion – damit Ihr fertiger Content nicht auf die lange Bank kommt

24 Stunden buchbar: Termin flexibel anfragen

Auf ihrer Website beschreibt Simone ihr Podcast-Schaffen selbst so: "Ich moderiere 'Talk-Sendungen' – ein Business Talk-Format (ähnlich einem Podcast), das über DAB+ und Webradio zu empfangen ist. Die Sendung verbindet sorgfältig ausgewählte Musik mit spannenden Gesprächen mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen.

Promi Charity Shopping zugunsten ZUKI - Zukunft für Kinder, Hämmerle Modehaus Mariahilferstraße, Wien, 12.11.2026, - Simone LUGNER © Andreas Tischler / Vienna Press

Ob es bereits Anmeldungen dafür gibt und wer letztendlich im Talk mit Simone vor den Vorhang treten wird, bleibt abzuwarten.