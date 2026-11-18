"DEFIANCE Act": Mit deutlichen Worten trat Paris Hilton vor den US-Kongress: Gemeinsam mit Politikerinnen fordert sie ein Bundesgesetz, um Opfer von nicht einvernehmlicher KI-Pornografie rechtlich zu schützen.

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An der Seite von Dutzenden Parlamentarierinnen und Betroffenen kehrte Paris Hilton am Dienstag in das US-Kapitol zurück.

Flankiert von der republikanischen Abgeordneten Laurel Lee und der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez drängte sie die Führung des Repräsentantenhauses darauf, den sogenannten "DEFIANCE Act" zur Abstimmung zu bringen. Das Gesetz zielt darauf ab, Personen zur Verantwortung zu ziehen, die ohne Zustimmung gefälschte, mittels künstlicher Intelligenz erzeugte Pornografie realer Menschen erstellen oder weiterverbreiten.

Paris Hilton u.a. mit Alexandria Ocasio-Cortez im Kampf gegen Deepfake-Pornos © Anadolu via Getty Images

Rückkehr auf den Capitol Hill

"Vor zehn Monaten stand ich hier am Kapitol und erzählte der Welt, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Körper ohne Einwilligung entblößt wird, und ich forderte den Kongress auf, etwas dagegen zu tun", erklärte Hilton. Sie betonte: "Manche dachten vielleicht, das sei das Ende meines Kampfes, aber wenn ich Überlebenden ein Versprechen gebe, halte ich es. Ich werde so oft in diese Hallen zurückkehren, bis der DEFIANCE Act unterzeichnet ist." Während der Senat den Gesetzentwurf bereits einstimmig passierte, blockiert die Vorlage derzeit im Justizausschuss des Repräsentantenhauses. Endet die Sitzungsperiode ohne Beschluss, muss das Verfahren nach dem 3. Jänner neu gestartet werden.

Paris Hilton sprach vor US-Kongress für den "Defiance Act" © Anadolu via Getty Images

Schutzrechte für betroffene Personen

Die ehemalige Bundesstaatsanwältin und Richterin Laurel Lee erläuterte die wesentlichen Schutzmechanismen der Gesetzesvorlage:

Klagerecht für Betroffene: Das Gesetz eröffnet einen privaten Zivilklageweg gegen diejenigen, die manipulative Nacktbilder anfertigen oder verbreiten.

Klagebefugnis für Eltern: Da häufig Minderjährige ins Visier geraten, dürfen Erziehungsberechtigte im Namen ihrer Kinder vor Gericht ziehen.

Ausgeweitete Fristen: Eine verlängerte Verjährungsfrist ermöglicht es Geschädigten, auch noch Jahre später juristische Schritte einzuleiten.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Zahlreiche Abgeordnete selbst betroffen

Die Dimension des Phänomens verdeutlichte Hilton anhand von Daten: Ihr seien mehr als 100.000 ohne Zustimmung erstellte pornografische Fälschungen bekannt. Nach Erhebungen ihres Teams tauchen 83 der 156 derzeit im US-Kongress amtierenden Frauen selbst in online zirkulierenden Deepfakes auf.

Warnung vor KI

Sie warnte vor den Gefahren moderner Technologie: "Nun hat künstliche Intelligenz Tätern eine mächtige neue Waffe gegeben. Sie müssen uns nicht berühren. Sie müssen uns nicht kennen. Sie müssen uns nicht einmal treffen. Es war noch nie einfacher, sexuelle Bilder unserer Körper herzustellen, um unseren Ruf zu zerstören, unsere Karrieren zu bedrohen und uns einzuschüchtern, damit wir schweigen."