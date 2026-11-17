Arnold Schwarzenegger greift in einem neuen Werbespot von Amazon Prime zu einem ungewöhnlichen Trick, um dem Trubel zu entkommen und einen Film zu bewerben.

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In dem sechzig Sekunden langen Werbespot spielt Arnold Schwarzenegger sich selbst. Nach dem Dreh wird er vor einem Hotel in New York von Paparazzi belagert und entdeckt plötzlich eine Plakatwand für den neuen Prime Video Original Film "The Man With the Bag", der am Mittwoch, 2. Dezember, erscheint. Um unbemerkt durch die Menge zu kommen, nutzt er ein Weihnachtsmann-Kostüm als perfekte Tarnung.

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Clevere Tarnung vor Paparazzi

Der Film greift die Geschichte auf, in der der Weihnachtsmann nach dem Diebstahl seines magischen roten Sackes einen ehemaligen Dieb rekrutiert. Neben Schwarzenegger spielen dabei auch Alan Ritchson und Awkwafina mit. Der Werbespot dreht diese Handlung jedoch um: Statt dass Santa etwas sucht, nutzt Schwarzenegger die Verkleidung als Werkzeug, um in der Menge unterzutauchen und Werbung für den Streamingdienst zu machen.

Verbindung von Produkt und Werbung

Für Amazon ist dies nach "Joy Delivered" der zweite saisonale Werbespot in diesem Jahr. Während Weihnachtswerbung oft zuerst ein Gefühl und erst an zweiter Stelle ein Produkt verkauft, zeigt dieser Spot ganz offen den Dienst dahinter. Schwarzenegger, der Film, die Saison und der Streamingdienst greifen hier nahtlos ineinander.