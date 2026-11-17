Ein Jahr nach dem gemeinsamen Freitod der weltberühmten Kessler-Zwillinge hat ihre engste Vertraute Bibi Johns erstmals öffentlich über das traurige Vermächtnis der Schwestern gesprochen. Die Schauspielerin gewährt dabei erschütternde Einblicke in den geheimen Abschiedsbrief, den Alice und Ellen Kessler vor ihrem assistierten Suizid hinterlassen haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 17. November 2025 schlossen die unzertrennlichen Show-Legenden Alice und Ellen Kessler in ihrer Villa im bayerischen Grünwald bei München für immer die Augen. Begleitet von einem Arzt und einem Juristen wählten die Schwestern den Weg der organisierten Sterbehilfe, behielten diesen dramatischen Entschluss im Vorfeld jedoch selbst vor ihren engsten Weggefährten für sich. Für Bibi Johns, die die traurige Nachricht am nächsten Tag völlig unvorbereitet aus dem Radio erfuhr, brach eine Welt zusammen: "Es war ein Schock. Alice und Ellen waren für mich wie Schwestern. Für mich fühlt es sich an, als wären sie nur länger verreist. Ich warte immer noch darauf, dass sie mich anrufen", sagt sie im Gespräch mit BILD.

Umschlag aus Florenz und ein letztes Schmuckstück

Am Vorabend ihres Todes hatten die Zwillinge persönliche Briefe in die Postkästen weniger auserwählter Freunde eingeworfen. Auf den Umschlägen prangte die deutliche handschriftliche Anweisung: "Erst am 18. November öffnen". Jedem Schreiben war zudem ein persönliches Schmuckstück beigelegt. Auf dem Kuvert, das Johns bis heute aufbewahrt, waren die gedruckten Kontaktdaten eines Hotels in Florenz durchgestrichen und handschriftlich durch den Namen "Kessler" ersetzt worden.

Auf einem weißen, undatierten Blatt Papier schilderten die Schwestern teils am Computer, teils mit der Hand geschrieben die quälenden Beweggründe für ihren letzten Schritt: "Liebe Freunde, es tut uns leid, dass wir diesen Weg gegangen sind, aber wir hatten durch die gesundheitlichen Einschränkungen keine Lebensqualität mehr. Denn außer unseren Herzproblemen sind auch unser Geschmacks- und Geruchssinn nicht mehr vorhanden. Außerdem hat Ellen einen Stammhirninfarkt erlitten, dementsprechend sind wir an einem Tiefpunkt angekommen. Und da wir zusammen auf die Welt gekommen sind, wünschen wir, diese auf gemeinsamem Weg zu verlassen. Nicht traurig sein, wir sind dankbar, dass es die Sterbehilfe gibt, sicher ist uns dadurch vieles erspart geblieben. Euch alles erdenklich Gute. Sehen uns auf Wolke 7."

Das bittersüße Schicksal als Doppelmensch

Die berührenden Zeilen lassen Johns bis heute nicht los. Nachdenklich reflektiert sie über das ungewöhnliche Leben ihrer Freundinnen: "Ist es Mut? Ist es Sünde? Ich weiß es nicht. (...) Ich bin dankbar für jeden neuen Tag." Zeitlebens seien Alice und Ellen beruflich wie privat als unzertrennliche Einheit wahrgenommen worden. Johns blickt mit Wehmut zurück: "Ich habe mir all die Jahre Gedanken darüber gemacht, wie es sich wohl anfühlt, als Doppelmensch zu leben. Ein normales, eigenständiges Leben war ihnen nicht vergönnt. Das hat mir zeitlebens leidgetan."

Das Star-Foto des Tages 1 / 20 Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Diese Symbiose spiegelte sich auch in ihrem Zuhause wider. Das im Jahr 1986 errichtete Isartaler Doppelhaus war so konzipiert, dass es zwei absolut identische, spiegelverkehrt eingerichtete Hälften enthielt. Heute steht das Anwesen mit Außenpool in bester Grünwalder Lage leer und wird über einen Immobilienmakler veräußert. Der Erlös des Hauses sowie das Barvermögen kommen gemeinnützigen Organisationen zugute, darunter der Christoffel-Blindenmission, Unicef, dem Paul-Klinger-Künstlersozialwerk und der Deutschen Stiftung Patientenschutz.