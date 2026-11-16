Laura Rypa: Schwere Vorwürfe nach 43.000 Euro Urlaub

Laura Maria Rypa kehrt verärgert aus ihrem gemeinsamen Mauritius-Urlaub mit Pietro Lombardi und den Kindern zurück. Auf Instagram erhebt die 30-Jährige nun schwere Vorwürfe gegen die Reiseagentur One Luxury und kündigt rechtliche Schritte an

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Influencerin Laura Maria Rypa (30) zeigte sich nach ihrem Familienurlaub auf Mauritius gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) und den Kindern auf Instagram verärgert.

Ursprünglich 60.000 Euro

In einer mehrteiligen Story erhob die zweifache Mutter schwere Vorwürfe gegen die Agentur One Luxury. Laut eigenen Angaben zahlte sie 43.000 Euro inklusive All-inclusive-Verpflegung, nachdem das ursprüngliche Angebot von bis zu 60.000 Euro durch einen Veranstaltungsauftritt von Lombardi reduziert worden war.

Laura Rypa © Instagram

Details

Vor Ort sei zunächst jedoch eine niedrigere Verpflegungsstufe hinterlegt gewesen und das All-inclusive-Paket nachträglich als kostenloses Loyalitäts-Upgrade dargestellt worden. Zudem bemängelte sie Fehler bei der Sitzplatzorganisation, weshalb sie nun rechtliche Schritte prüft. Das Resort LUX* Belle Mare nahm sie von der Kritik ausdrücklich aus.

© Getty Images

Wiederholte Probleme bei Buchungen

Es ist laut Rypa nicht das erste Mal, dass die Organisation durch die Agentur mangelhaft verlief. Bereits bei einer 25.000 Euro teuren Maledivenreise ihrer Eltern seien gemeinsame Sitzplätze vergessen, der Name ihrer Mutter falsch geschrieben und kein deutschsprachiges Resort gebucht worden. Auch auf einem früheren Rückflug aus Dubai habe ihr kleiner Sohn Leano trotz vorheriger Hinweise getrennt von ihr gesessen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 20 Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Forderung nach zuverlässigem Service

Die 30-Jährige betonte auf Social Media, dass sie sämtliche Rechnungen und Absprachen schriftlich belegen könne. Zwar sei ihr bewusst, dass Summen von 25.000 oder 43.000 Euro für viele Menschen einem Jahresgehalt entsprechen, dennoch müsse eine bezahlte Dienstleistung unabhängig vom Preis verlässlich erbracht werden.