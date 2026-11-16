Hunziker-Tochter Aurora: Bitteres Bulimie-Geständnis

In der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle" hat Aurora Ramazzotti überraschend ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit offengelegt.

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Während sie sich auf dem Tanzparkett der italienischen Ausgabe von "Let's Dance" Woche für Woche freitanzt, nutzte Aurora Ramazzotti die große Bühne für eine zutiefst persönliche Offenbarung. Die größte Herausforderung ihres bisherigen Lebens sei es gewesen, permanent an ihrer prominenten Mutter gemessen zu werden.

Sie betonte mit Nachdruck: "Die größte Schwierigkeit war, dass ich immer mit meiner Mutter verglichen wurde." Dabei stellte die junge Frau klar, dass sie keinerlei Groll gegen ihre Mutter hege. "Ich sage immer, meine Mutter ist eine wunderbare Frau. Aber niemand kann sich vorstellen, was es bedeutet, eine Mutter zu haben, die so schön, so berühmt, so geliebt ist, und sich ständig minderwertig zu fühlen. Nicht, weil du es willst, sondern weil dir das jemand zu verstehen gibt."

Dieser permanente gesellschaftliche Erwartungsdruck hinterließ tiefe seelische Spuren und mündete schließlich in eine zerstörerische Essstörung. Um ihre Mutter trotz aller Vergleiche weiterhin lieben zu können, habe sie aufgehört, sich selbst zu lieben, schilderte Ramazzotti ergreifend. In ihrer Verzweiflung entwickelte sich eine schwere Bulimie. Um dem Gefühl der Vergleiche zu entkommen, habe sie sich die Finger in den Hals gesteckt und erbrochen. "Bulimie war meine Lösung für das Problem. Selbst auf die Gefahr hin, mir körperlichen Schmerz zuzufügen", erinnerte sie sich an die dunkelsten Momente ihrer Jugend.

Heilung durch Therapie und neue Selbstliebe

Einen Ausweg aus der Abwärtsspirale fand Ramazzotti dank professioneller therapeutischer Hilfe. Bereits seit der Trennung ihrer Eltern im Alter von sieben Jahren nimmt sie regelmäßig Unterstützung in Anspruch. Heute blickt sie gestärkt auf diese Zeit zurück und hat ihren inneren Frieden mit ihrem Körperbild geschlossen. "Es ist nicht mehr wichtig, mich schön zu fühlen. Als ich mich von dieser Obsession befreit hatte, konnte ich mich endlich darauf konzentrieren, der einzigen Person Freude zu bereiten, die mir letztendlich wichtig war: mir selbst", fasste sie ihren mühsam erkämpften Heilungsprozess zusammen.

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Michelle Hunzikers herzzerreißende Reaktion im Netz

Nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung meldete sich auch Michelle Hunziker auf Instagram zu Wort und zeigte sich tief erschüttert von den ehrlichen Worten ihrer Tochter. Zu einem Video mit privaten Erinnerungsfotos verfasste die beliebte Moderatorin ein emotionales Statement. "Gestern Abend bei Ballando con le Stelle hat sich Auri geöffnet und mit großer Kraft und Reife einen Schmerz zum Ausdruck gebracht, den sie viele Jahre lang in sich getragen hat. Der Satz 'Um nicht aufzuhören, meine Mutter zu lieben, musste ich aufhören, mich selbst zu lieben' hat mein mütterliches Herz zerrissen. Der ständige Vergleich mit mir und die Gemeinheiten, die ihr die Menschen während ihrer gesamten Kindheit entgegenbrachten, führten dazu, dass sie viele Jahre lang an Bulimie litt."

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Gleichzeitig unterstrich Hunziker, wie intensiv sie ihrer Tochter in jenen schweren Phasen beigestanden habe: "Wir haben das gemeinsam bewältigt, und ich habe mit allen Mitteln versucht, diesen Schmerz anzunehmen, ihn niemals herunterzuspielen und sie davon zu überzeugen, was für ein wunderbares Mädchen sie ist – mit so vielen Qualitäten, die nun alle zum Vorschein kommen, weil sie ihren Frieden gefunden hat. Doch dieser Schmerz hat einen Großteil ihres Lebens geprägt."