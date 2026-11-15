Katzenberger-Ex Klein: Das ist seine neue Freundin

Frisches Liebesglück bei Peter Klein: Der 59-Jährige macht seine neue Beziehung mit der Heilpraktikerin Jasmine Holzmann öffentlich und schwärmt von der gemeinsamen Zweisamkeit.

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Mit einem gemeinsamen Video aus dem Auto machten Peter Klein und seine Partnerin Jasmine Holzmann ihre Beziehung am Sonntag offiziell.

Alles noch frisch

Gut gelaunt wünschten die beiden ihren Followern auf Instagram einen "blumigen Sonntag". Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte der 59-Jährige die Verbindung: "Ja. Jasmine und ich sind ein Paar. Es ist alles noch ganz frisch, aber wunderschön. Wir genießen unsere Zweisamkeit." Die 43-Jährige arbeitet als Heilpraktikerin sowie Beauty-Expertin auf Mallorca und in Deutschland.

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Gemeinsamer Auftritt im Netz

Kurz nach der Bekanntgabe teilte auch sie Einblicke in den gemeinsamen Alltag und zeigte, wie ihr Partner einen umgestürzten Zaun reparierte: "Es fühlt sich so gut an, mal unterstützt zu werden. Das kenne ich gar nicht."

Kurioses Wiedersehen auf Mallorca

Die Vorgeschichte der Liaison begann mit einer ungewöhnlichen Wendung:

Erste Begegnung auf Mallorca: Im Sommer begegneten sich die beiden auf einem Event der Insel und blieben in losem Kontakt.

Anfrage wegen Botox-Termin: Ende Oktober schrieb er sie an, um zu erfragen, wann sie wieder vor Ort sei, da er eine kosmetische Behandlung plante.

Funke sprang über: Beim Treffen geriet die Behandlung zur Nebensache, da sich beide rasch zueinander hingezogen fühlten.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Beziehungsende vor neuem Glück

"Es hat total gefunkt", bilanzierte er das Wiedersehen. Hinter ihm liegen turbulente Jahre: Anfang 2023 zerbrach die Ehe mit Iris Katzenberger, woraufhin er Ende November 2024 die Beziehung mit Yvonne Woelke öffentlich machte. Nachdem Woelke im Mai 2026 die Trennung verkündete, fand er nun mit Holzmann ein neues privates Glück.