Claudia Effenberg wehrt sich gegen Filter-Kritik

Ein unscharfes Selfie von Claudia Effenberg mit Brille und Make-up löste eine hitzige Diskussion unter ihren Followern auf Instagram aus. Teilweise löschte sie sogar die gemeinen Kommentare.

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Reality-Star Claudia Effenberg hat mit einem glamourösen Selfie auf Instagram eine lebhafte Debatte unter ihren Anhängern ausgelöst. Nachdem ihr vor einem Event in Hamburg der Einsatz übertriebener Weichzeichner und künstlicher Intelligenz unterstellt worden war, reagierte die Designerin mit einer bemerkenswert selbstbewussten Replik.

Makelloses Porträt löst geteilte Meinungen aus

Anlass für die hitzigen Diskussionen war ein Vorbereitungsfoto auf einen festlichen Abend in der Hansestadt. Effenberg präsentierte sich mit einem perfekt geföhnten blonden Bob, ausdrucksstark geschminkten Augen im Smokey-Eyes-Stil, einer markanten goldenen Brille und einem absolut makellosen Teint. Das Zusammenspiel aus schmeichelhaftem Licht, gekonntem Make-up und elegantem Styling sorgte in der Kommentarspalte jedoch nicht nur für Bewunderung, sondern rief rasch kritische Stimmen auf den Plan.

Einige Nutzer fragten provokant, wer auf dem Bild überhaupt zu sehen sei, während andere übertriebene Filtereffekte oder den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz vermuteten. Die Skepsis wuchs, da das Porträt eine porenfreie Perfektion ausstrahlte, die viele Fans von ihren sonst so nahbaren Alltags-Updates nicht gewohnt waren.

Gelöschte Kommentare und prompter Gegenschlag

Kurz nach dem Aufkommen der kritischen Bemerkungen waren diese unter dem Originalbeitrag nicht mehr auffindbar, was darauf hindeutet, dass die Moderatorin die Diskussion aktiv moderierte oder unliebsame Kommentare konsequent entfernte. Die Vorwürfe ließ Effenberg jedoch keineswegs kommentarlos auf sich sitzen.

In einem darauffolgenden Beitrag, der sie im vollständigen Event-Outfit mit weißer Bluse, karamellfarbenem Rock und einer Luxustasche von Louis Vuitton zeigte, wählte sie eine klare Botschaft an ihre Kritiker: "Kein Filter, so und nu?"

Zuspruch und Respekt aus der Community

Mit diesem direkten und schlagfertigen Konter drehte sich die Stimmung unter ihren Followern schlagartig ins Positive. Zahlreiche treue Unterstützer lobten ihren gepflegten Auftritt, zollten Respekt für ihr Aussehen und bestärkten sie darin, sich von kritischen Stimmen nicht beirren zu lassen.

Der Vorfall verdeutlicht den schmalen Grat zwischen professioneller Selbstinszenierung und den hohen Authentizitätserwartungen auf Social-Media-Plattformen, auf dem sich prominente Persönlichkeiten heute täglich bewegen müssen, um ihrer Linie treu zu bleiben.