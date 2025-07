Nico Rosberg feierte 40er: Ehefrau Vivian gratuliert drei Tage zu spät

Es war ein rauschendes Fest, doch ein Detail irritiert die Fans. Auf Instagram gibt es die Aufklärung.

Ein runder Geburtstag für den ehemaligen Formel-1-Weltmeister: Am 27. Juni ist Nico Rosberg 40 Jahre alt geworden – feierte offensichtlich wild. So wild, dass seine Ehefrau Vivian Rosberg (40), mit der der Ex-Rennfahrer seit 2014 verheiratet ist, ihrem Mann erst verspätet gratulierte. Allerdings nur auf Instagram. Hier teilte sie Fotos und gab private Einblicke in die Feierlichkeiten.

So stylisch feierten Nico und Vivian Rosberg seinen 40. Geburtstag. © Instagram

Darauf zu sehen: Das Ehepaar Rosberg beim Feiern – beide tanzen auf Stühlen, die an einer üppig dekorierten Tafel stehen. Vivian trägt ein auffälliges pinkfarbenes Ensemble mit Federn, Nico zeigt sich lässig in weißer Hose und altrosafarbenem Sakko, ohne Hemd. Die Aufklärung zu dem verspäteten Posting folgte natürlich sofort.





"Beste Party"

Zu dem Foto schrieb Vivian liebevoll: „Es ist die beste Party, wenn man erst drei Tage später Zeit zum Posten hat. Alles alles Gute zum Geburtstag, mein liebster Mann!!! Du bist der Beste.“

Jugendliebe

Nico und Vivian Rosberg kennen sich seit ihrer Jugendzeit in Monaco. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter namens Alaïa und Naila. Neben seiner Karriere als Investor und Unternehmer ist der ehemalige Rennfahrer auch als TV-Experte und Nachhaltigkeitsunternehmer aktiv. 2016 beendete Rosberg seine Formel-1-Karriere unmittelbar nach dem Gewinn des Weltmeistertitels.

Mit der verspäteten, aber liebevollen Hommage setzte Vivian nun ein öffentliches Zeichen für ihren Ehemann – und zeigte einmal mehr, dass die Rosbergs nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch privat Vollgas geben.