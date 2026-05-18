17-Jähriger erschießt vier Menschen in Restaurant

Ein Angreifer hat im Süden der Türkei Medienberichten zufolge vier Menschen erschossen.

Acht weitere Menschen seien bei der Attacke am Montag in der Stadt Mersin verletzt worden, berichteten mehrere türkische Medien. Nach Angaben der Nachrichtenagenturen DHA und IHA konnte der Täter mit einem Auto fliehen.

Demnach hatte der Verdächtige in einem Restaurant das Feuer eröffnet und den Besitzer sowie einen Mitarbeiter getötet. Mehrere Gäste seien verletzt worden. Anschließend habe der Mann zwei weitere Menschen erschossen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.