Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
17-Jähriger erschießt vier Menschen in Restaurant
© Getty

Mit Auto geflüchtet

17-Jähriger erschießt vier Menschen in Restaurant

18.05.26, 17:54
Teilen

Ein Angreifer hat im Süden der Türkei Medienberichten zufolge vier Menschen erschossen. 

Acht weitere Menschen seien bei der Attacke am Montag in der Stadt Mersin verletzt worden, berichteten mehrere türkische Medien. Nach Angaben der Nachrichtenagenturen DHA und IHA konnte der Täter mit einem Auto fliehen.

Demnach hatte der Verdächtige in einem Restaurant das Feuer eröffnet und den Besitzer sowie einen Mitarbeiter getötet. Mehrere Gäste seien verletzt worden. Anschließend habe der Mann zwei weitere Menschen erschossen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen