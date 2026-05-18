Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Auslieferung von Neonazi Liebich vertagt
© AFP

Prozess

Auslieferung von Neonazi Liebich vertagt

18.05.26, 15:36
Teilen

Nach monatelanger Flucht stand der deutsche Neonazi Marla Svenja Liebich erstmals wieder öffentlich vor Gericht. Doch die Entscheidung über eine Auslieferung nach Deutschland lässt weiter auf sich warten. 

Vor einem Gericht in der tschechischen Stadt Pilsen wurde nun über die mögliche Auslieferung von Marla Svenja Liebich verhandelt. Der Rechtsextremist sitzt seit Wochen in Tschechien in Haft, nachdem die Flucht vor einer Gefängnisstrafe im April geendet hatte.

Bei dem Termin erschien Liebich auffällig geschniegelt und im Leopardenlook. Im Gerichtssaal ging es um die Frage, ob der 55-Jährige nach Deutschland überstellt werden soll.

Angst vor deutschem Gefängnis

Liebich wehrt sich gegen die Rückkehr nach Deutschland. Vor Gericht erklärte der Rechtsextremist, eine Unterbringung in einem Männergefängnis zu fürchten und verwies auf mögliche Diskriminierung. „Ich bin eine Frau“, argumentierte Liebich laut Berichten.

Auslieferung von Neonazi Liebich vertagt
© AFP
 

Für eine direkte Auslieferung wäre die Zustimmung des Angeklagten notwendig gewesen, diese blieb jedoch aus.

Verurteilung in Deutschland

In Deutschland war Liebich bereits 2023 wegen Volksverhetzung, Beleidigung und übler Nachrede zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Eigentlich hätte die Strafe schon im vergangenen Jahr angetreten werden sollen. Stattdessen tauchte der Rechtsextremist unter.

Auslieferung von Neonazi Liebich vertagt
© AFP
 

Erst Anfang April klickten in einem Dorf im Westen Tschechiens die Handschellen. Seitdem sitzt Liebich in Auslieferungshaft.

Entscheidung verschoben

Zu einer endgültigen Entscheidung kam es am Montag jedoch nicht. Nach längeren Wortmeldungen und Diskussionen wurde die Verhandlung vertagt. Das Gericht will nun Anfang Juni über die Auslieferung entscheiden.

Bis dahin bleibt Liebich vorerst weiter in einem Männergefängnis in Tschechien untergebracht. Berichten zufolge wurde bereits Beschwerde gegen die Haftbedingungen eingelegt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen