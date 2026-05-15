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Play-off-Rennen

WAC empfängt Tiroler zum Kampf um Rang zwei

15.05.26, 23:33
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Im Lavanttal schließt sich morgen ein Kreis: WAC-Coach Thomas Silberberger trifft erstmals auf seine langjährige Liebe WSG Tirol. Für die Wolfsberger geht es dabei um die Absicherung von Tabellenplatz zwei.

Die zweitplatzierten Wolfsberger haben es am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Lavanttal-Arena selbst in der Hand, mit dem vierten Sieg in Folge den zweiten Rang in der Qualifikationsgruppe zu fixieren. Zu Gast ist die WSG Tirol, die nur einen Zähler hinter dem WAC lauert. Besonders pikant: Es ist das erste Pflichtspiel von WAC-Coach Thomas Silberberger gegen jenen Klub, den er von 2013 bis 2024 trainierte. "Irgendwo schließt sich für mich der Kreis", freut sich der Tiroler auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein.

Nach Mallorca-Feier zurück zum Ernst

Unter der Woche feierten die WAC-Profis den Klassenerhalt bei einem dreitägigen Trip nach Mallorca. Silberberger versichert jedoch, dass der Fokus zurück ist: "Von Urlaubsmodus spüre ich nichts, wir wollen das Spiel in Ried erreichen." Die Statistik mahnt zur Vorsicht: Der WAC ist seit fünf Bundesliga-Spielen gegen die Wattener sieglos. Den letzten Erfolg gab es im Mai 2024 – ausgerechnet im letzten Spiel von Silberberger als WSG-Trainer. Nun will er diesen Erfolg auf der anderen Seite wiederholen, um die Saison versöhnlich abzuschließen.

Tiroler Kampfgeist statt Partybus

Auch bei der WSG Tirol denkt niemand an ein gemütliches Saisonauslaufen. Sportchef Stefan Köck ist zwar froh, sich ein Abstiegs-Drama erspart zu haben, doch Trainer Philipp Semlic stellt klar: "Für mich ist das keine Ausflugsreise dorthin, dass wir die Hände in der Luft haben." Die Tiroler wollen die kleine Chance auf Rang zwei nutzen, um sich eine bessere Ausgangsposition für das Europacup-Play-off zu sichern. Da der WAC zu Hause seit sieben Partien ungeschlagen ist, wartet auf die Gäste aus Wattens eine Herkulesaufgabe.

Mögliche Aufstellungen:

WAC – WSG Tirol

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg
  • Schiedsrichter: Harkam

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:1 (a)
  • 0:0 (h)
  • 1:3 (a)

WAC: Polster - Baumgartner, Piesinger, N. Wimmer - Wohlmuth, Sulzner, Schöpf, Renner - Gattermayer, Avdijaj - Pink

Es fehlen: Ngankam (verletzt)

WSG Tirol: Stejskal - D. Gugganig, Lawrence, Kubatta - Vötter, L. Sulzbacher, Müller, Naschberger - Wels, Ola-Adebomi, Baden Frederiksen

Es fehlen: Boras, Taferner (beide gesperrt), Butler (Knie)

Fraglich: Böckle (angeschlagen)

Live auf Sky Sport Austria.

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